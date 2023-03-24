Суд арестовал «скрытые» активы супруги Медведчука более чем на 440 млн грн — Finance.ua
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Суд арестовал «скрытые» активы супруги Медведчука более чем на 440 млн грн

Казна и Политика
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Суд арестовал «скрытые» активы супруги Медведчука более чем на 440 млн грн
Суд арестовал «скрытые» активы супруги Медведчука более чем на 440 млн грн, Фото: СБУ
Суд арестовал «скрытые» активы Оксаны Марченко, жены Медведчука, более чем на 440 млн грн.
Об этом сообщает СБУ.
«По материалам Службы безопасности суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Их общая стоимость составляет более 440 млн грн», — говорится в сообщении.
Решение суда касается 6,8% акций ОАО «Электрометаллургический завод „Днепроспецсталь“ им. А.М. Кузьмина» в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.
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Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и металлических изделий.
Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства.
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Напомним, что в конце февраля этого года по материалам СБУ было арестовано имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд грн.
Следователи Службы безопасности уже сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
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В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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