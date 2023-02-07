СБУ разоблачила компании жены Медведчука, которые финансировали оккупантов — Finance.ua
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СБУ разоблачила компании жены Медведчука, которые финансировали оккупантов

Фондовый рынок
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Компании супруги предателя Виктора Медведчука финансировали российских силовиков. Правоохранители разоблачили фирмы, владельцем которых является Оксана Марченко.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
СБУ разоблачила сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и российского МВД в оккупированном Крыму. Эти фирмы якобы занимались «охраной недвижимости Медведчука» в Крыму.
Также компании Марченко переводили миллионы так называемых «налогов» в бюджет россии. Общая сумма таких платежей составляет более 50 млн гривен.
Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для этого задействовали активы трех инвестиционных компаний в Киеве. Затем «крымская» фирма подписала «охранные» соглашения с Росгвардией и МВД россии.
СБУ установила, что даже после начала полномасштабного вторжения Марченко продолжала финансировать оккупантов. Во время обысков на объектах недвижимости супруги Медведчука, в офисах фирм и по местам жительства топ-менеджеров обнаружили:
  • документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок,
  • печати и банковские карты, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.
Оксане Марченко и руководителю фирмы в Крыму объявили подозрение по ч. 3 ст. 110-2 УКУ. Решается вопрос об объявлении подозрения руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схеме.
Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
По материалам:
РБК-Україна
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