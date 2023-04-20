СБУ арестовала активы Новинского на 144 миллиона — Finance.ua

СБУ арестовала активы Новинского на 144 миллиона Сегодня 16:45 — Казна и Политика

СБУ арестовала активы Новинского на 144 миллиона

СБУ арестовала активы подсанкционного олигарха Новинского более чем на 144 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам Службы безопасности наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО «Укртрансгаз» и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО.

Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 млн грн.

Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с рф.

Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Однако сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее.

В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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