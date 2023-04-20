СБУ арестовала активы Новинского на 144 миллиона — Finance.ua
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СБУ арестовала активы Новинского на 144 миллиона

Казна и Политика
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СБУ арестовала активы Новинского на 144 миллиона
СБУ арестовала активы Новинского на 144 миллиона
СБУ арестовала активы подсанкционного олигарха Новинского более чем на 144 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По материалам Службы безопасности наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО «Укртрансгаз» и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО.
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Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 млн грн.
Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с рф.
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Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Однако сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее.
В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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