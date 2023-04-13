В Украине арестовано имущество экс-депутата Новинского на 3,5 миллиарда гривен — Finance.ua

В Украине арестовано имущество экс-депутата Новинского на 3,5 миллиарда гривен Сегодня 12:33 — Фондовый рынок

Арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. Отмечается, что общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.

«Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. По материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия предприятий олигарха. В уголовном производстве по статье 111-2 (пособничество государству-агрессору) сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов», — говорится в сообщении.

В спецслужбе сообщили, что в ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

УНН По материалам:

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