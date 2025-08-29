0 800 307 555
«Новая Почта» планирует масштабироваться в США

Новая почта планирует масштабировать свое присутствие в США и открыть собственную инфраструктуру для доставки украинских товаров.
Об этом компания сообщила в комментарии изданию AIN.
«Развитие американского направления является частью международной стратегии бизнеса», — отметили в компании и добавили, что хотят предоставить украинскому бизнесу и частным клиентам максимально простой доступ к американскому рынку.
Дополнительным преимуществом может стать пониженная ставка пошлины в США на украинские товары: 10% против 15% и более для других стран. Это, по мнению компании, способно повысить конкурентоспособность украинской продукции и даже изменить структуру экспорта.
Среди наиболее популярных категорий товаров: одежда, крафтовые изделия из дерева и кожи, книги и украшения.
Чтобы избежать задержек из-за новых таможенных правил, компания совместно с американскими партнерами внедрила решение, позволяющее уплачивать пошлину сразу при оформлении посылки.
В то же время «Новая почта» хранит в тайне данные о себестоимости таможенной обработки, но отмечает, что процессы постоянно оптимизируют для поддержания конкурентных тарифов.
Напомним, правительство США отменило льготный беспошлинный порог в $800 при импорте товаров для личного пользования и покупок в иностранных интернет-магазинах. В связи с этим «Новая почта» вводит новые правила доставки в США. Размер таможенной пошлины для товаров происхождением из Украины установлен в размере 10%.
