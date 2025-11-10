Google покупает Wiz за $32 млрд: что известно о сделке Сегодня 02:46 — Фондовый рынок

Процесс покупки облачной компании по безопасности Wiz за $32 млрд приблизился к финишу. Соглашение планируется заключить в начале 2026 года.

Об этом сообщает TechCrunch

Соглашение прошло антимонопольную проверку Министерства юстиции США, об этом на мероприятии Wall Street Journal заявил генеральный директор Wiz Ассаф Раппапорт.

Он добавил, что, несмотря на это важное достижение, сделка еще должна пройти определенный путь, прежде чем ее официально заключат.

Google впервые обратилась к Wiz в 2024 году с предложением приобрести стартап за $23 млрд. Wiz отклонила это предложение, Раппапорт заявил тогда, что, по его мнению, бизнес может вырасти до гораздо больших размеров.

Он был прав, Google и Wiz возобновили переговоры о приобретениях в первые месяцы 2025 года, и в марте Google объявил, что покупает Wiz за $32 млрд.

