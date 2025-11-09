0 800 307 555
Продажи Tesla в некоторых странах упали почти на 90%

Продажи Tesla рухнули почти на 90% в некоторых странах в октябре 2025 года. Это свидетельствует о серьезных проблемах компании на фоне противоречивого поведения ее генерального директора Илона Маска и усиления конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей.
Об этом пишет Gizmodo.

Где фиксируют снижение продаж Tesla

Хотя в США компания зафиксировала рост продаж в прошлом квартале, многие эксперты связывают этот скачок с завершением действия налоговой скидки на электромобили — покупатели поспешили приобрести авто, пока это было финансово выгодно.
До этого, во втором квартале продажи Tesla в США упали на 13%, и некоторые аналитики прогнозируют дальнейшее падение.
В Европе ситуация хуже. По данным Reuters, количество регистраций автомобилей Tesla в прошлом месяце сократилось на 89% в Швеции, на 86% в Дании, на 50% в Норвегии и на 31% в Испании.
В то же время общие продажи электромобилей в Европе выросли на 119%. В частности, в Швеции и Нидерландах падение Tesla продолжается уже несколько месяцев.
Впрочем, не все рынки показали негативную динамику — во Франции продажи выросли на 2,4%, а в сентябре компания даже демонстрировала кратковременное восстановление в Норвегии и Испании.
Эксперты объясняют проблемы Tesla растущей конкуренцией со стороны китайских брендов, предлагающих более современные модели, а также репутационными потерями из-за политической активности Маска.
По материалам:
mezha.media
