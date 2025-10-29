0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Политические амбиции Маска стоили Tesla миллиона потерянных продаж авто

Фондовый рынок
8
Политические амбиции Маска стоили Tesla миллиона потерянных продаж авто
Политические амбиции Маска стоили Tesla миллиона потерянных продаж авто
Публичная поддержка Илоном Маском Дональда Трампа и его активность в политических дискуссиях оказали негативное влияние на продажи компании Tesla.
Как пишет УНН со ссылкой на Insideevs, исследование Йельского университета показало, что с октября 2022 года компания недополучила более миллиона продаж электромобилей.
По данным Национального бюро экономических исследований (NBER), репутация Маска как политически активной фигуры нанесла ущерб бренду Tesla. Ученые связывают это с тем, что миллиардер открыто поддержал Дональда Трампа и возглавил противоречивое Министерство эффективности государственного управления, связанное с массовыми увольнениями более 280 тысяч человек.
Читайте также
Оказалось, что с момента покупки Маском Twitter его политическое вмешательство стоило Tesla более миллиона проданных автомобилей. Кроме того, эта тенденция сопровождалась успехами конкурентов, у которых, наоборот, происходил рост продаж электромобилей и гибридов.
К 2022 году продажи Tesla по всем округам шли вверх. Впрочем, когда Маск купил Twitter в октябре 2022 года и впоследствии использовал его для усиления своих политических амбиций и союза с Республиканской партией, дела у производителя электромобилей пошли на спад.
Как подсчитали исследователи, в период с октября 2022-го по апрель 2025 года Tesla могла бы продать в США на 1−1,26 миллиона автомобилей больше, это на 67−83% выше фактических объемов.
Исследование напрямую связывает это падение продаж с «поляризующими и партийными действиями» Маска.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems