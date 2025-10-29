Политические амбиции Маска стоили Tesla миллиона потерянных продаж авто 29.10.2025, 01:22 — Фондовый рынок

Публичная поддержка Илоном Маском Дональда Трампа и его активность в политических дискуссиях оказали негативное влияние на продажи компании Tesla.

Как пишет УНН со ссылкой на Insideevs, исследование Йельского университета показало, что с октября 2022 года компания недополучила более миллиона продаж электромобилей.

По данным Национального бюро экономических исследований (NBER), репутация Маска как политически активной фигуры нанесла ущерб бренду Tesla. Ученые связывают это с тем, что миллиардер открыто поддержал Дональда Трампа и возглавил противоречивое Министерство эффективности государственного управления, связанное с массовыми увольнениями более 280 тысяч человек.

Оказалось, что с момента покупки Маском Twitter его политическое вмешательство стоило Tesla более миллиона проданных автомобилей. Кроме того, эта тенденция сопровождалась успехами конкурентов, у которых, наоборот, происходил рост продаж электромобилей и гибридов.

К 2022 году продажи Tesla по всем округам шли вверх. Впрочем, когда Маск купил Twitter в октябре 2022 года и впоследствии использовал его для усиления своих политических амбиций и союза с Республиканской партией, дела у производителя электромобилей пошли на спад.

Как подсчитали исследователи, в период с октября 2022-го по апрель 2025 года Tesla могла бы продать в США на 1−1,26 миллиона автомобилей больше, это на 67−83% выше фактических объемов.

Исследование напрямую связывает это падение продаж с «поляризующими и партийными действиями» Маска.

