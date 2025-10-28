9 смартфонов Xiaomi больше не получат обновлений Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

9 смартфонов Xiaomi больше не получат обновлений

Xiaomi, один из лидеров рынка, официально объявила о завершении программной поддержки для девяти своих популярных моделей смартфонов. Это означает, что эти устройства больше не будут получать обновления системы и, что более важно, патчи безопасности. Если ваш телефон находится в этом списке, следует знать, что это значит для вас и как действовать дальше.

Каждый смартфон имеет свой жизненный цикл, и завершение программной поддержки — это его неотъемлемая часть. Для производителей это стандартная практика, позволяющая высвободить ресурсы разработчиков и сосредоточиться на новых, более актуальных устройствах. Для пользователей же это сигнал, что их гаджет достиг «пенсионного возраста».

Прекращение обновлений не превратит ваш телефон в кирпич, но сделает его более уязвимым к новым киберугрозам, поскольку дыры в системе безопасности больше не будут лататься официальными патчами.

В этот раз под «списание» попала довольно пестрая компания устройств. В списке можно найти как откровенно бюджетные модели, так и бывшие субфлагманы, которые до сих пор верой и правдой служат многим украинцам. Это решение затрагивает миллионы пользователей по всему миру, ведь бренды Redmi и POCO, входящие в экосистему Xiaomi, традиционно занимают первые строчки в рейтингах продаж благодаря превосходному соотношению цены и качества.

Что же делать владельцам этих смартфонов? Паниковать точно не стоит. Устройство продолжит работать так же, как и вчера. Все установленные приложения и функции останутся на месте. Однако следует быть более осмотрительным: избегайте загрузки программ из непроверенных источников и будьте осторожнее с финансовыми операциями через мобильный банкинг. Для энтузиастов всегда остается путь установки альтернативных прошивок, но это уже совсем другая история, требующая определенных технических знаний.

Полный список моделей, которые останутся без обновлений

Давайте перейдем к конкретике. Первыми в списке идут представители флагманской и среднебюджетной линеек, успевшие получить самые свежие обновления. Речь идет о Xiaomi 11T и его старшем брате Xiaomi 11T Pro. Эти смартфоны завершают свой путь на базе HyperOS 1 с Android 14. Также к ним присоединяются стильные и популярные Mi 11 Lite 5G NE и Mi 11 LE, тоже успевшие обновиться до актуальной версии операционной системы перед тем, как компания официально простилась с ними.

Следующими в списке являются представители суббрендов, также получивших свою порцию внимания от разработчиков. Модель POCO M 5 и ее двоюродный брат Redmi 11 Prime 4G (менее распространенный на нашем рынке) также останавливаются на версии HyperOS 1 с Android 14. Интересно, что владельцы этих моделей уже давно не видели свежих апдейтов, поэтому для них это объявление скорее стало формальностью, которая лишь подтвердила их догадки.

И напоследок, самый бюджетный сегмент. Поддержку теряют ультрадоступные Redmi A1, Redmi A1+ и POCO C50. Эти устройства были выпущены с MIUI 13 на базе Android 12 и, по сути, не получали значительных обновлений более года. Это типичная ситуация для начального уровня, где производители не гарантируют продолжительную поддержку, сосредотачиваясь на максимальном удешевлении продукта. Для их владельцев ничего кардинально не изменится.

Итак, жизненный цикл еще девяти смартфонов от Xiaomi подошел к своему логическому завершению. Это нормальный процесс в индустрии, напоминающий нам о том, что технологии не стоят на месте. Если ваше устройство находится в этом списке, продолжайте его использовать, но с повышенным вниманием к вопросам безопасности. Или, возможно, это отличный повод задуматься об обновлении своего гаджета на что-то более свежее и защищенное.

prostomob По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.