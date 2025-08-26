Новые правила доставки в США: что ждет украинских экспортеров (ответ «Укрпочты») — Finance.ua

Новые правила доставки в США: что ждет украинских экспортеров (ответ «Укрпочты») Сегодня 15:14

С 29 августа Соединенные Штаты отменяют норму de minimis, позволяющую отправлять товары стоимостью до $800 без уплаты пошлины. Это меняет правила игры для экспортеров со всего мира: многие европейские почтовые операторы уже объявили об остановке доставки в США из-за новых требований.

В «Укрпочте» рассказали , как изменятся правила для украинских экспортеров.

Как это повлияет на украинский экспорт

Цены для американских потребителей возрастут на 10% — именно столько составляет пошлина, которая была определена президентом США Дональдом Трампом для Украины.

Тарифы на доставку также поднимутся на $1,5−3 за отправления в зависимости от категории и веса. Это объясняется привлечением дополнительных агентов для обработки таможенных платежей.

В то же время, «Укрпочта» подчеркивает, что эти изменения не приведут к срыву отправлений и позволят украинским экспортерам и далее работать с клиентами в США без пауз и перебоев.

Среди положительных изменений в «Укрпочте» назвали следующие. Первое — улучшение конкурентной позиции украинских товаров для потребителей в США (несмотря на удорожание). Причины:

Подавляющее большинство (95%+) стран Европы ставят на паузу отправления в США, что создает конкурентное преимущество для наших экспортеров, ведь они могут занять нишу товаров из других стран, в том числе европейских, куда переехали и украинские предприниматели, которым теперь трудно будет продолжать свой бизнес. Ставка пошлины для Украины в 10% самая низкая в Европе: для основных стран ЕС она составляет от 15%, для Молдовы — 25%, а для Швейцарии — 39%.

Второе — Вашингтон обязал операторов собирать таможенные платежи на территории страны-отправителя. Многие частные компании уже вводят отдельные брокерские сборы или существенно поднимают действующие. Укрпочта же пошла другим путем: никаких новых сборов не будет.

В компании также отмечают, что под действие новых правил подпадают все коммерческие отправления.

Исключение — только для писем, газет, открыток и подарочных или социальных посылок стоимостью до $100.

«Укрпочта» предупреждает: злоупотреблять этой нормой опасно. Американская таможня ужесточает проверки, и попытки занизить стоимость могут обернуться задержками или даже возвратом отправлений.

Все посылки, отправленные до 29 августа, даже если они прибудут в США позже, будут оформлены еще по старым правилам.

Обновленные тарифы компании на международные перевозки по ссылке

Ответы на вопросы

В Укрпочте также подготовили ответы на самые распространенные вопросы украинцев.

Можно ли пересылать товары в США, оформляя их в качестве подарков во избежание пошлин?

Закон США действительно предусматривает освобождение от пошлин подарков между физическими лицами, если их стоимость не превышает $100. Однако таможня США будет тщательно проверять, чтобы под видом подарков не пересылались товары в коммерческих целях. Если вы продавец и получаете оплату за товар, не указывайте, что эти товары являются подарками. В почтовой таможенной декларации CN22/23 следует указать «продажу товаров», указать реальную стоимость и выбрать правильный код товара.

Освобождаются ли документальные вложения от налогообложения пошлиной?

Да. Документальные вложения (письма, документы, листовки, другая печатная продукция) освобождаются от налогообложения пошлинами, если они пересылаются в категории обычных писем или рекомендованных писем с отслеживанием.

Нужно ли прикладывать коммерческий инвойс к отправлениям в США?

Рекомендуется, но не обязательно. Если у вас есть инвойс (с торговой платформы или собственного сайта), желательно прикрепить его к внешней стороне отправления. Но ключевое значение имеет реальная стоимость товара, указанная в декларации CN22/23, поскольку обмен информацией происходит через ІТ-систему еще в Украине. Всегда выбирайте категорию продажи товара и указывайте реальную стоимость.

Какую страну происхождения указывать для винтажных товаров, произведенных, например, во времена Советского Союза?

В декларации следует указывать страну происхождения — Украина. Обратите внимание: товары, отправляемые с территории Украины, декларируются как украинского происхождения.

Можно ли пересылать в почтовых отправлениях товары, произведенные в других странах?

Текущая реформа дополнительных таможенных пошлин предусматривает, что для многих стран ставка пошлины значительно превышает 10%, установленных для Украины. На сегодня национальный почтовый оператор может обеспечить доставку товаров только при условии, что страной происхождения указана Украина.

Будут ли усилены меры контроля?

Учитывая преимущества, имеющиеся у украинских экспортеров, «Укрпочта» усилит контроль приема посылок в пограничных отделениях (в частности вблизи Польши, Венгрии и Молдовы), чтобы избежать проблем с реэкспортом товаров из стран с более высоким уровнем тарифов.

