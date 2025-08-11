Мошенничество на почте: в Польше активизировались фишинговые схемы с «посылками» — Finance.ua
Мошенничество на почте: в Польше активизировались фишинговые схемы с «посылками»

В Польше фиксируют рост случаев почтового мошенничества, связанного с фишингом. При этом новые схемы стали более изощренными: сообщения выглядят правдоподобно, а фишинговые сайты почти не отличаются от официальных ресурсов почтовых или курьерских компаний.
Об этом пишет inpoland.

Как работает схема

Пользователи получают SMS или письма на электронную почту с текстами типа: «ошибка при доставке», «посылка не передана», «необходима доплата». В сообщениях указана ссылка, ведущая на поддельный сайт, где жертва может бессознательно ввести личные и платежные данные. Таким образом мошенники получают доступ к банковским счетам.
Хотя подобные схемы не новы, эксперты обращают внимание на повышенное качество подделок и психологическое давление на жертв. Злоумышленники играют на эмоциях: создают чувство срочности, страха потерять посылку или задолжать средства — это заставляет людей действовать быстро и опрометчиво.
Киберполиция и почтовые службы Польши призывают быть бдительными. Официальные учреждения никогда не просят вводить платежные данные через SMS или сторонние сайты. Подозрительные сообщения следует проверять на официальных платформах или через контакт-центры компаний.
Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться нескольких простых правил:
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • не вводить персональные данные без проверки источника;
  • пользоваться двухфакторной аутентификацией;
  • сообщать о подозрительной активности полиции.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Payment systems