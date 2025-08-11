Мошенничество на почте: в Польше активизировались фишинговые схемы с «посылками» — Finance.ua

Мошенничество на почте: в Польше активизировались фишинговые схемы с «посылками» Сегодня 05:25 — Мир

Мошенничество на почте: в Польше активизировались фишинговые схемы с «посылками»

В Польше фиксируют рост случаев почтового мошенничества, связанного с фишингом. При этом новые схемы стали более изощренными: сообщения выглядят правдоподобно, а фишинговые сайты почти не отличаются от официальных ресурсов почтовых или курьерских компаний.

Об этом пишет inpoland

Как работает схема

Пользователи получают SMS или письма на электронную почту с текстами типа: «ошибка при доставке», «посылка не передана», «необходима доплата». В сообщениях указана ссылка, ведущая на поддельный сайт, где жертва может бессознательно ввести личные и платежные данные. Таким образом мошенники получают доступ к банковским счетам.

Хотя подобные схемы не новы, эксперты обращают внимание на повышенное качество подделок и психологическое давление на жертв. Злоумышленники играют на эмоциях: создают чувство срочности, страха потерять посылку или задолжать средства — это заставляет людей действовать быстро и опрометчиво.

Киберполиция и почтовые службы Польши призывают быть бдительными. Официальные учреждения никогда не просят вводить платежные данные через SMS или сторонние сайты. Подозрительные сообщения следует проверять на официальных платформах или через контакт-центры компаний.

Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться нескольких простых правил:

не переходить по сомнительным ссылкам;

не вводить персональные данные без проверки источника;

пользоваться двухфакторной аутентификацией;

сообщать о подозрительной активности полиции.

👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.