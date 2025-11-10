ЕС создаст сеть высокоскоростных железных дорог между европейскими столицами Сегодня 06:24 — Мир

Европейская Комиссия представила масштабный план действий, направленный на повышение эффективности, экологичности и доступности транспортной системы ЕС. Основное внимание уделяется развитию высокоскоростных железнодорожных сообщений, что позволит сократить время поездок между европейскими столицами, в частности между Польшей, Германией и странами Балтии.

Об этом сообщает in Poland.

Единая скоростная сеть до 2040 года

План действий предусматривает создание к 2040 году более удобной, быстрой и взаимосвязанной железнодорожной системы.

План базируется на развитии Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) и имеет целью соединить главные транспортные узлы маршрутами со скоростью не менее 200 км/ч.

Согласно документу, новые линии позволят значительно сократить время в пути. В частности, поездка из Варшавы в Вильнюс будет длиться около 4 часов, в Ригу 6 часов, а в Таллин меньше 8 часов. Поездка из Варшавы в Берлин или Вену также сократится до примерно 4 часов.

В частности, планируется скоростное сообщение между Парижем и Лиссабоном через Мадрид, Берлином и Копенгагеном.

