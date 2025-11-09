0 800 307 555
ру
В Ирландии ограничивают бесплатное проживание украинских беженцев до 30 дней

Правительство Ирландии сокращает срок бесплатного проживания в предоставленном государством жилье для новоприбывших украинцев с 90 до 30 дней.
Об этом сообщает национальный ирландский вещатель RTE.

Почему в Ирландии сокращают сроки проживания для беженцев

Такие изменения призваны оптимизировать систему размещения беженцев, чтобы обеспечить местами всех прибывающих в страну в поисках защиты.
По оценкам правительства, резерв мест может быть исчерпан уже до конца месяца, если ежедневно будет обращаться около 50 новых лиц.
Кроме того, ирландское правительство планирует ввести еженедельные взносы для украинцев, которые уже имеют работу, но продолжают жить в государственном жилье.
В зависимости от дохода размер взноса может составлять от 15 евро до 238 евро в неделю.
«В конечном итоге это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными», — отметил министр юстиции Джим О’Каллаган.
О’Каллаган также сообщил, что поток украинцев в Ирландию значительно увеличился с сентября. С 2022 года в страну прибыло более 100 тысяч человек, из которых около 80 тысяч остаются на территории Ирландии и получают поддержку государства.
Ранее Finance.ua писал, что Польша демонстрирует самые высокие показатели интеграции украинских беженцев среди стран Европы. Уровень трудоустройства достигает 78,4%, что более чем в два раза превышает показатели Германии (31%).
По материалам:
Finance.ua
