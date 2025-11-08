Более половины украинских беженцев в Германии трудоустроены
За последние три года количество трудоустроенных украинцев в Германии возросло более чем в три раза — с 16% в 2022 году до 51% в 2025-м.
Об этом свидетельствует исследование немецкого Федерального института демографических исследований.
Как отмечает руководитель исследования Андреас Этте, в этом помогли интеграционные и языковые курсы, ведь многие украинцы после их завершения смогли найти работу.
Довольны ли украинцы работой в Германии
Уровень удовлетворенности работой среди украинцев в Германии тоже возрос — с 87% в 2023 году до 94% в 2025 году.
Исследователи отмечают, что со временем в страну начали приезжать менее опытные специалисты. Наиболее квалифицированные специалисты прибыли в Германию во время первой волны эмиграции.
Планы беженцев относительно возвращения в Украину
По словам директора института и соавтора исследования Катарины Шпис, семейные пары, переехавшие в Германию вместе, чаще рассматривают страну как место для длительного проживания.
В то же время четверть детей и подростков не хотят жить в Германии, тогда как их родители планируют остаться навсегда.
Ранее Finance.ua писал, что Федеральное правительство Германии официально утвердило повышение минимальной заработной платы.
Согласно решению:
- с 1 января 2026 года минимальная почасовая оплата труда вырастет до 13,90 евро,
- а с 2027 года — до 14,60 евро.
