США сократят количество авиарейсов на 10% в 40 аэропортах из-за шатдауна 07.11.2025, 00:18 — Мир

США сократят количество авиарейсов на 10% в 40 аэропортах из-за шатдауна

Начиная с пятницы, 7 ноября, в 40 крупных аэропортах США количество рейсов снизится на 10%, поскольку федеральные авиационные чиновники пытаются облегчить дефицит авиадиспетчеров, углубленный правительственным шатдауном.

Об этом сообщает агентство Financial Times.

Цель сокращения

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что Федеральное авиационное управление (FAA) начнет сокращать рейсы, чтобы сохранить безопасность авиаперелетов на фоне шатдауна и национальной нехватки около 2000 диспетчеров.

Могут ввести дополнительные ограничения, если начальные шаги не снимут кадровое давление.

Каких рейсов коснутся ограничения

United Airlines заявила, что «сосредоточит сокращение расписания на региональных и внутренних магистральных рейсах», а международные и межхабовые перелеты планирует не затрагивать.

American Airlines сообщила, что «ожидает дополнительной информации от FAA, чтобы определить, какие рейсы будут затронуты», но «подавляющее большинство путешествий наших клиентов не пострадает».

По данным FAA, ежедневно через аэропорты США проходят около 3 млн пассажиров на более чем 44 тыс. рейсов. Ограничения коснутся коммерческих и грузовых рейсов по внутренним и международным направлениям, а также космических запусков.

Шатдаун в это время входит в рекордную пятую неделю, и признаков договоренности о возобновлении работы правительства мало.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на The Washington Post писал , что чем дольше длится остановка работы федерального правительства, тем больший ущерб терпит американская экономика. По подсчетам Независимого бюджетного управления Конгресса США, потери могут составить от 7 до 14 миллиардов долларов.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.