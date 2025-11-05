Смартфон взломан: как это распознать Сегодня 06:14 — Мир

Смартфон взломан: как это распознать

Хакеры все реже воруют телефоны физически — они проникают в них дистанционно. В результате смартфон, который кажется вполне исправным, может уже давно находиться под контролем посторонних лиц.

И чаще всего владелец узнает об этом только тогда, когда с его банковских счетов начинают исчезать деньги или посторонние получают доступ к личным данным.

По статистике количество кибератак на мобильные устройства ежегодно растет.

Как действуют

Злоумышленники используют шпионские программы, фишинговые сайты и зараженные приложения, чтобы следить за пользователями, перехватывать пароли или SMS с кодами банков.

Вот 5 основных признаков, которые помогут заподозрить, что ваш телефон уже взломан.

1. Аккумулятор разряжается слишком быстро

Если смартфон, ранее работавший целый день, теперь требует несколько подзарядок, это может свидетельствовать о скрытой активности. Шпионские программы работают в фоновом режиме — записывают звонки, отслеживают местонахождение, делают снимки экрана. Все это создает значительную нагрузку на батарею. Проверьте статистику использования энергии: если видите неизвестные процессы, потребляющие слишком много заряда, это тревожный сигнал.

2. Быстрое исчезновение интернет-трафика

Если мобильный интернет вдруг стал заканчиваться быстрее обычного, возможно, ваше устройство передает данные злоумышленникам. Вредоносные приложения способны регулярно отправлять фото, переписку или историю браузера на удаленные серверы. Особенно опасно, если трафик активно расходуется ночью — это может означать, что телефон работает без вашего ведома.

3. Телефон ведет себя самостоятельно

Непроизвольное включение экрана, запуск программ или исчезающие за секунду короткие сообщения могут быть следствием удаленного управления. Некоторые вирусы позволяют злоумышленникам не только видеть экран, но и нажимать кнопки и выполнять операции в банковских приложениях. Если смартфон зависает или перезагружается без причины, следует немедленно проверить его на вирусы.

4. SMS, которые исчезают сразу после получения

Перехват текстовых сообщений — один из самых распространенных приемов мошенников. Так они получают банковские коды подтверждения или разовые пароли. Если сообщения приходят с задержкой, сразу исчезают или совсем не появляются, это может быть признаком взлома.

5. Подозрительная активность в ваших аккаунтах

Если друзья получают странные сообщения, в социальных сетях появляются действия, которые вы не совершали, или из банковского приложения поступают сообщения о входах из других городов — это почти наверняка следствие взлома. Проверьте, не появились ли в настройках безопасности новые устройства или резервные контакты, которые вы не добавляли, и немедленно измените пароли и активируйте двухфакторную аутентификацию.

Своевременное выявление подобных симптомов может спасти не только ваш смартфон, но и личные данные и средства. Поэтому будьте внимательны к мелким изменениям в работе устройства, именно они часто сигнализируют об опасности.

