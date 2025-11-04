Гендерный разрыв в зарплатах значительно растет с возрастом — отчет Сегодня 05:54 — Мир

Гендерный разрыв в зарплатах значительно растет с возрастом — отчет

В Австралии гендерный разрыв в оплате труда значительно увеличивается с возрастом, хотя в начале карьеры женщины зарабатывают почти наравне с мужчинами.

Это установили в отчете Агентства по гендерному равенству на рабочем месте, пишет ABC.

Исследователи проанализировали данные более семи тысяч работодателей за 2024 год, которые охватывают более 5,1 миллиона работников в 19 отраслях.

Они выяснили, что в возрасте 20−30 лет мужчины зарабатывают в среднем на 1% больше женщин. С 30 лет зарплата женщин остается наравне, тогда как мужчины продолжают подниматься по карьерной лестнице. В частности, в Австралии женщины-руководители зарабатывают почти на одну среднюю зарплату меньше мужчин-руководителей.

К 50 годам гендерный разрыв значительно растет: руководительницы зарабатывают в среднем на 85 тысяч долларов меньше руководителей. Среди неруководящих должностей в этом возрасте у мужчин уровень дохода в среднем на 31% выше, чем у женщин (разница составляет 52 тысячи долларов).

Это, в частности, влияет на то, что женщины выходят на пенсию, имея на треть меньше пенсионных сбережений, чем мужчины.

Читайте также ИИ может усилить гендерный разрыв в зарплатах — какие отрасли под угрозой

Исследование также показало, что начиная с 34 лет, руководителями в основном становятся мужчины.

Мерая Фоли, старший преподаватель факультета труда и организационных исследований Сиднейского университета, объясняет это тем, что женщины гораздо чаще выполняют домашнюю работу и уход за детьми, поэтому вынуждены работать не на полную ставку.

«Женщины часто исключены из управленческих должностей, где зарплаты самые высокие, из-за своих обязанностей по уходу. Поэтому ближе к 60-ти годам женщины в среднем зарабатывают гораздо меньше мужчин. Это не результат „личного выбора“ — это следствие того, что трудовые отношения до сих пор организованы по устаревшим нормам непрерывной полной занятости», — отметила она.

Читайте также Сколько теряет украинская экономика из-за гендерного разрыва в зарплате

Доктор Фоли отмечает, что политика, которая нормализует общую опеку между партнерами в гетеросексуальных семьях, может изменить устоявшиеся нормы относительно того, кто работает, а кто ухаживает за семьей.

Руководитель Агентства по вопросам гендерного равенства на рабочем месте Мэри Вулдридж добавила, что женщины и в дальнейшем будут испытывать драматичные финансовые последствия в течение жизни, если не будут приняты меры для обеспечения справедливости на рабочем месте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.