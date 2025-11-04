0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гендерный разрыв в зарплатах значительно растет с возрастом — отчет

Мир
8
Гендерный разрыв в зарплатах значительно растет с возрастом — отчет
Гендерный разрыв в зарплатах значительно растет с возрастом — отчет
В Австралии гендерный разрыв в оплате труда значительно увеличивается с возрастом, хотя в начале карьеры женщины зарабатывают почти наравне с мужчинами.
Это установили в отчете Агентства по гендерному равенству на рабочем месте, пишет ABC.
Исследователи проанализировали данные более семи тысяч работодателей за 2024 год, которые охватывают более 5,1 миллиона работников в 19 отраслях.
Они выяснили, что в возрасте 20−30 лет мужчины зарабатывают в среднем на 1% больше женщин. С 30 лет зарплата женщин остается наравне, тогда как мужчины продолжают подниматься по карьерной лестнице. В частности, в Австралии женщины-руководители зарабатывают почти на одну среднюю зарплату меньше мужчин-руководителей.
К 50 годам гендерный разрыв значительно растет: руководительницы зарабатывают в среднем на 85 тысяч долларов меньше руководителей. Среди неруководящих должностей в этом возрасте у мужчин уровень дохода в среднем на 31% выше, чем у женщин (разница составляет 52 тысячи долларов).
Это, в частности, влияет на то, что женщины выходят на пенсию, имея на треть меньше пенсионных сбережений, чем мужчины.
Читайте также
Исследование также показало, что начиная с 34 лет, руководителями в основном становятся мужчины.
Мерая Фоли, старший преподаватель факультета труда и организационных исследований Сиднейского университета, объясняет это тем, что женщины гораздо чаще выполняют домашнюю работу и уход за детьми, поэтому вынуждены работать не на полную ставку.
«Женщины часто исключены из управленческих должностей, где зарплаты самые высокие, из-за своих обязанностей по уходу. Поэтому ближе к 60-ти годам женщины в среднем зарабатывают гораздо меньше мужчин. Это не результат „личного выбора“ — это следствие того, что трудовые отношения до сих пор организованы по устаревшим нормам непрерывной полной занятости», — отметила она.
Читайте также
Доктор Фоли отмечает, что политика, которая нормализует общую опеку между партнерами в гетеросексуальных семьях, может изменить устоявшиеся нормы относительно того, кто работает, а кто ухаживает за семьей.
Руководитель Агентства по вопросам гендерного равенства на рабочем месте Мэри Вулдридж добавила, что женщины и в дальнейшем будут испытывать драматичные финансовые последствия в течение жизни, если не будут приняты меры для обеспечения справедливости на рабочем месте.
По материалам:
wonderzine.me
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems