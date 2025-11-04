Как оформить пособие на оплату отопления в Польше Сегодня 06:22 — Мир

Как оформить пособие на оплату отопления в Польше

С 3 ноября по 15 декабря в Польше действует программа поддержки для домохозяйств, пострадавших от подорожания централизованного отопления.

Об этом сообщает inpoland.

Граждане могут подать заявку на специальный ваучер, который поможет покрыть часть расхода на тепло. Подача доступна через платформу ePUAP, приложение mObywatel или лично в местном органе самоуправления.

Размер выплаты

Сумма пособия зависит от чистой стоимости отопления.

Если цена превышает 170 злотых по ГДж, ваучер будет составлять от 500 злотых.

Если цена превышает 230 злотых за ГДж, размер пособия может достигать 3500 злотых для домохозяйства.

Выплата покрывает период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

Подача заявок на следующий год

Подать заявку можно будет также за отопительный период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Оформление заявок на этот период будет открыто в начале 2026 года, и максимальная сумма ваучера снова может составлять до 3500 злотых, в зависимости от стоимости тепла.

Министерство энергетики уже подготовило формы и образцы заявлений , которые можно скачать или получить на месте при подаче документов.

