Польша планирует создать собственную «стену дронов» для противодействия россии

В течение нескольких месяцев Польша планирует начать строительство национальной системы противодействия дронам, не дожидаясь инициативы Европейского Союза по созданию «стены дронов».

Об этом в интервью Bloomberg сказал замминистра национальной обороны Республики Польша Цезарий Томчик.

По его словам, оборонное ведомство Польши объявит в этом месяце об инвестициях в технологии обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских дронов в рамках более широкой программы противовоздушной обороны. Томчик не назвал сумму инвестиций, но отметил, что целью является обеспечить польским компаниям минимум половину контрактов.

«Мы согласны с идеей усиления обороны воздушного пространства над всей территорией Европейского Союза и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам», — отметил Томчик.

Он добавил, что система защиты от беспилотников ЕС может «дополнить» польскую систему в будущем.

«Если будут какие-то внешние инструменты, мы будем использовать их в полной мере», — подчеркнул замминистра.

Использование средств программы SAFE

Томчик рассказал, что польское Минобороны планирует использовать новую программу оборонных займов ЕС Security Action for Europe (SAFE) для финансирования системы защиты от БПЛА, но отказался предоставить подробную информацию.

Отмечается, что учитывая общие границы с россией, беларусью и Украиной, Польша получила наибольший начальный объем финансирования в рамках SAFE, что позволило стране привлечь 50,8 млрд долл.

Комплексная система обороны

Польское правительство хочет, чтобы первые новые возможности были введены в действие в течение трех месяцев после объявления, а вся система защиты от дронов была завершена за два года.

«Оружие для борьбы с дронами должно быть комплексным. Оно должно состоять из разных датчиков и эффекторов, которые работают одновременно, сначала обнаруживая и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их», — отметил Томчик.

Он добавил, что новые инициативы по противодействию дронам станут еще одним уровнем системы ПВО Польши, наряду с уже развернутыми системами дальней и средней дальности. Все эти элементы предназначены для защиты от широкого спектра воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, дроны и крылатые ракеты.

Инвестиции в беспилотники

В июле Минобороны Польши заявило, что в текущем году потратит 200 млн злотых (54,2 млн долл.) на закупку боевых и учебных беспилотников. Варшава также ускорила процедуры закупки оружия.

«То, как и россияне, и украинцы сегодня используют беспилотные системы вооружения, свидетельствует, что усиление наших возможностей в этой сфере должно быть приоритетом во всех сферах деятельности: в воздухе, на суше и в море», — добавил замминистра.

