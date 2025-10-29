В Германии и Польше растет недовольство из-за наплыва беженцев из Украины: почему так — Politico Сегодня 19:00

В Польше и Германии растет напряжение из-за резкого увеличения числа молодых мужчин из Украины, прибывающих после ослабления правил выезда из страны. Политики в двух государствах уже заговорили о возможном ограничении их присутствия.

Об этом сообщает Politico.

Напряжение в Германии

Представители консервативной партии канцлера Фридриха Мерца заявили, что общественная поддержка Украины может уменьшиться, если в стране будет расти количество мужчин, избегающих военной службы.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну», — сказал в комментарии Politico депутат Юрген Хардт.

Он подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Украину, но эмиграционные тенденции следует контролировать.

Польша

В Польше с критикой выступила ультраправая партия «Конфедерация», заявив, что государство не может «быть убежищем для мужчин, которые должны защищать Украину».

Политики подчеркнули, что присутствие таких беженцев является финансовым бременем для польских налогоплательщиков.

Статистика пересечения границ

После ослабления правил выезда из Украины количество мужчин, выезжающих в соседние страны, резко возросло. По данным польской пограничной службы, только за два месяца после изменения законодательства границу с Польшей пересекли 98,5 тысячи украинцев в возрасте 18−22 лет — почти вдвое больше, чем раньше.

В Германии ситуация похожая: количество прибывших в страну молодых мужчин возросло с 19 в неделю в августе до более 1,5 тысячи в неделю в октябре.

Перед зимой — новая волна споров

Как пишет издание, аналитики ожидают, что с приближением зимы и возможными энергетическими проблемами в Украине дискуссии в ЕС будут только обостряться. На этом фоне ультраправые силы обеих стран пытаются использовать тему украинских беженцев для усиления своего влияния.

Дебаты о социальных выплатах

Германия и Польша принимают больше всего украинских беженцев в Европейском Союзе. Около 1,2 миллиона человек, бежавших из Украины после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года, проживают в Германии. А почти миллион — в Польше.

Несмотря на то, что украинцы составляют более 6 процентов польской рабочей силы и вносят значительный вклад в экономический рост, ультраправые политики утверждают, что они получают слишком много социальных выплат. Президент Польши Кароль Навроцкий недавно ветировал закон о помощи украинцам, заявив, что выплаты должны получать только те, кто работает и платит налоги в Польше.

