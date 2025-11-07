Золотые слитки и монеты на €700 тысяч: житель Лиона нашел клад, копая в своем саду
Золотые слитки и монеты оцениваются примерно в 700 000 евро: житель города Невиль-сюр-Сон, около Лиона, обнаружил настоящее сокровище, копая бассейн в своем саду, сообщил городской совет.
Об этом пишет Le Figaro.
После находки он уведомил соответствующие органы, в частности, Региональное управление культуры (DRAC), подтвердил AFP городской совет Невиль-сюр-Сон, подтверждая сообщение в Le Progrès.
«Пять слитков и множество монет»
Расследование исключило возможность существования археологического клада, что позволило владельцу сохранить право собственности на клад.
По данным региональной газеты, клад состоит из «пяти слитков и многочисленных монет», упакованных в полиэтиленовые пакеты.
Золото, приобретенное «легально», согласно расследованию полиции, было переплавлено «около пятнадцати или двадцати лет назад» на предприятии в регионе Лион.
Происхождение находки остается загадкой, поскольку бывший владелец земли, где она была найдена, умер.
