Золотые слитки и монеты на €700 тысяч: житель Лиона нашел клад, копая в своем саду

Золотые слитки и монеты оцениваются примерно в 700 000 евро: житель города Невиль-сюр-Сон, около Лиона, обнаружил настоящее сокровище, копая бассейн в своем саду, сообщил городской совет.

Об этом пишет Le Figaro.

После находки он уведомил соответствующие органы, в частности , Региональное управление культуры (DRAC), подтвердил AFP городской совет Невиль-сюр-Сон, подтверждая сообщение в Le Progrès.

«Пять слитков и множество монет»

Расследование исключило возможность существования археологического клада, что позволило владельцу сохранить право собственности на клад.

По данным региональной газеты, клад состоит из «пяти слитков и многочисленных монет», упакованных в полиэтиленовые пакеты.

Золото, приобретенное «легально», согласно расследованию полиции, было переплавлено «около пятнадцати или двадцати лет назад» на предприятии в регионе Лион.

Происхождение находки остается загадкой, поскольку бывший владелец земли, где она была найдена, умер.

