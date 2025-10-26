0 800 307 555
Сколько стоит жилье в Германии: аренда и покупка квартир

В 20 самых крупных городах Германии средняя стоимость квадратного метра составляет 4 265,62 евро, что на 3,43% больше, чем годом ранее. В большинстве городов стоимость выросла, однако в Билефельде, Бохуме и даже в Мюнхене зафиксировано незначительное удешевление. Наиболее заметное подорожание наблюдается в Эссене, Бонне и Дюссельдорфе.
Сколько стоит жилье в разных городах Германии и как изменились цены за последний год, рассказывает Digital Daily News.

Сколько стоят квартиры в Германии

Самым дорогим городом является Мюнхен, где стоимость одного «квадрата» составляет 7441 евро.
Далее следуют Франкфурт-на-Майне (5778 евро), Гамбург (5301 евро), Штутгарт (5150 евро) и Мюнстер (5037 евро).
В рейтинг самых дорогих городов для покупки жилья в Германии попали также:
  • Кельн — 5025 евро;
  • Дюссельдорф — 4974 евро;
  • Берлин — 4 966 евро;
  • Бонн — 4852 евро;
  • Нюрнберг — 4727 евро.
Самое доступное жилье в Вуппертале — 2498 евро за квадратный метр, Дуйсбурге (2534 евро) и Бохуме (2923 евро).
Таким образом, квадратный метр в Мюнхене почти втрое дороже, чем в Вуппертале.
Другие города с низкими ценами на недвижимость:
  • Дортмунд — 3051 евро;
  • Бремен — 3267 евро;
  • Билефельд — 3 292 евро;
  • Эссен — 3376 евро;
  • Лейпциг — 3 427 евро;
  • Дрезден — 3780 евро;
  • Ганновер — 3 906 евро.

Цены на аренду жилья в Германии

В большинстве немецких городов аренда квартир за год подешевела. Наибольшее снижение заметно в Берлине, Лейпциге и Бремене. В то же время в Дуйсбурге, Эссене и Вуппертале аренда стала дороже.
Средняя стоимость аренды квартиры колеблется от 8,66 евро за квадратный метр в Дуйсбурге до 22,07 евро в Мюнхене.
Стоимость аренды квартир в Германии:
  • Дуйсбург — 8,66 евро за квадратный метр;
  • Вупперталь — 9,33 евро;
  • Бохум — 9,77 евро;
  • Эссен — 10,17 евро;
  • Дортмунд — 10,27 евро;
  • Билефельд — 10,44 евро;
  • Дрезден — 10,61 евро;
  • Лейпциг — 10,66 евро;
  • Ганновер — 12,17 евро;
  • Бремен — 12,20 евро;
  • Мюнстер — 13,69 евро;
  • Нюрнберг — 13,82 евро;
  • Бонн — 14,42 евро;
  • Кельн — 15,32 евро;
  • Дюссельдорф — 15,60 евро;
  • Берлин — 15,76 евро;
  • Гамбург — 16,41 евро;
  • Штутгарт — 17,88 евро;
  • Франкфурт-на-Майне — 18,81 евро;
  • Мюнхен — 22,07 евро.
Ранее Finance.ua писал, что в Германии законодательство в большей степени ориентировано на защиту прав арендаторов, поэтому арендодатели очень тщательно выбирают, кому сдавать свое жилье.
Краткосрочная аренда на один месяц практически невозможна — безусловное предпочтение отдается долгосрочной аренде.
Стоимость аренды состоит из двух частей: ежемесячной платы за аренду (Kaltmiete) и предоплаты за коммунальные услуги (Nebenkosten).
Большинство арендодателей требуют депозит, равный стоимости 3 месяцев аренды, который хранится на специальном счете.
По материалам:
Finance.ua
