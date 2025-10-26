Сколько стоит жилье в Германии: аренда и покупка квартир Сегодня 18:18 — Недвижимость

Сколько стоит жилье в Германии: аренда и покупка квартир

В 20 самых крупных городах Германии средняя стоимость квадратного метра составляет 4 265,62 евро, что на 3,43% больше, чем годом ранее. В большинстве городов стоимость выросла, однако в Билефельде, Бохуме и даже в Мюнхене зафиксировано незначительное удешевление. Наиболее заметное подорожание наблюдается в Эссене, Бонне и Дюссельдорфе.

Сколько стоит жилье в разных городах Германии и как изменились цены за последний год, рассказывает Digital Daily News.

Сколько стоят квартиры в Германии

Самым дорогим городом является Мюнхен, где стоимость одного «квадрата» составляет 7441 евро.

Далее следуют Франкфурт-на-Майне (5778 евро), Гамбург (5301 евро), Штутгарт (5150 евро) и Мюнстер (5037 евро).

В рейтинг самых дорогих городов для покупки жилья в Германии попали также:

Кельн — 5025 евро;

Дюссельдорф — 4974 евро;

Берлин — 4 966 евро;

Бонн — 4852 евро;

Нюрнберг — 4727 евро.

Самое доступное жилье в Вуппертале — 2498 евро за квадратный метр, Дуйсбурге (2534 евро) и Бохуме (2923 евро).

Таким образом, квадратный метр в Мюнхене почти втрое дороже, чем в Вуппертале.

Другие города с низкими ценами на недвижимость:

Дортмунд — 3051 евро;

Бремен — 3267 евро;

Билефельд — 3 292 евро;

Эссен — 3376 евро;

Лейпциг — 3 427 евро;

Дрезден — 3780 евро;

Ганновер — 3 906 евро.

Цены на аренду жилья в Германии

В большинстве немецких городов аренда квартир за год подешевела. Наибольшее снижение заметно в Берлине, Лейпциге и Бремене. В то же время в Дуйсбурге, Эссене и Вуппертале аренда стала дороже.

Средняя стоимость аренды квартиры колеблется от 8,66 евро за квадратный метр в Дуйсбурге до 22,07 евро в Мюнхене.

Стоимость аренды квартир в Германии:

Дуйсбург — 8,66 евро за квадратный метр;

Вупперталь — 9,33 евро;

Бохум — 9,77 евро;

Эссен — 10,17 евро;

Дортмунд — 10,27 евро;

Билефельд — 10,44 евро;

Дрезден — 10,61 евро;

Лейпциг — 10,66 евро;

Ганновер — 12,17 евро;

Бремен — 12,20 евро;

Мюнстер — 13,69 евро;

Нюрнберг — 13,82 евро;

Бонн — 14,42 евро;

Кельн — 15,32 евро;

Дюссельдорф — 15,60 евро;

Берлин — 15,76 евро;

Гамбург — 16,41 евро;

Штутгарт — 17,88 евро;

Франкфурт-на-Майне — 18,81 евро;

Мюнхен — 22,07 евро.

Ранее Finance.ua писал , что в Германии законодательство в большей степени ориентировано на защиту прав арендаторов, поэтому арендодатели очень тщательно выбирают, кому сдавать свое жилье.

Краткосрочная аренда на один месяц практически невозможна — безусловное предпочтение отдается долгосрочной аренде.

Стоимость аренды состоит из двух частей: ежемесячной платы за аренду (Kaltmiete) и предоплаты за коммунальные услуги (Nebenkosten).

Большинство арендодателей требуют депозит, равный стоимости 3 месяцев аренды, который хранится на специальном счете.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.