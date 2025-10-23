Почему активно развиваются регионы запада Украины Сегодня 19:33 — Недвижимость

Почему активно развиваются регионы запада Украины

Количество разрешительных документов является основным показателем активности развития строительной отрасли. Во Львовской области за первое полугодие в эксплуатацию ввели почти полмиллиона жилых квадратных метров, что на 9% больше, чем в прошлом году.

В целом в западных областях объемы строительства стабильно растут и превышают довоенные показатели. Самые высокие показатели у Львова, затем Ивано-Франковск, Хмельницкий, Луцк и Черновцы.

В 2025 году значительный прогресс состоялся в Ивано-Франковске — количество выданных разрешений заметно увеличилось.

Чуть меньше новых разрешений зафиксировали в Ровно, Тернополе и Ужгороде.

Как работают разрешения на строительство

Разрешение на строительство — это официальный документ, дающий право начать строительные работы. Его выдают после проверки проектной документации и соблюдения требований законодательства. Без этого документа строительство считается незаконным, пишет Львовский городской совет.

Обратите внимание! Все разрешения регистрируются в Единой государственной электронной системе в сфере строительства. Там фиксируются данные об объектах, застройщиках и этапах работ. Это позволяет контролировать реальную ситуацию на рынке и избежать незаконной деятельности.

Рост количества выданных разрешений свидетельствует о появлении новых перспективных проектов, инвесторы вкладывают средства, а регионы — развивают инфраструктуру.

Где выгоднее всего приобрести

Некоторые показатели средней цены за квадратный метр новостройки в областных центрах Украины уже превышают столичную цену на квартиру.

Во Львове средняя цена за квадратный метр новостройки составляет 58,4 тысячи гривен, что выше, чем в Киеве с 54 тысячами гривен.

В западной части Украины самым дешевым городом по средней цене на первичке будет Хмельницкий, ведь там стоимость на уровне 29,4 тысячи гривен.

Мы писали , что во многих регионах наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 411/м². О ценах, спросе и предложении на рынке жилья в сентябре рассказываем в исследовании DIM.RIA

Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области.

В сентябре доля работающих отделов продаж новостроек остается на том же уровне, что и в июле — 83%. В течение месяца в эксплуатацию было введено 4 новых дома (5 секций всего): 2 — во Львовской и по 1 — в Киевской, Хмельницкой и Волынской областях.

