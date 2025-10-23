Почему активно развиваются регионы запада Украины
Количество разрешительных документов является основным показателем активности развития строительной отрасли. Во Львовской области за первое полугодие в эксплуатацию ввели почти полмиллиона жилых квадратных метров, что на 9% больше, чем в прошлом году.
В целом в западных областях объемы строительства стабильно растут и превышают довоенные показатели. Самые высокие показатели у Львова, затем Ивано-Франковск, Хмельницкий, Луцк и Черновцы.
В 2025 году значительный прогресс состоялся в Ивано-Франковске — количество выданных разрешений заметно увеличилось.
Чуть меньше новых разрешений зафиксировали в Ровно, Тернополе и Ужгороде.
Как работают разрешения на строительство
Разрешение на строительство — это официальный документ, дающий право начать строительные работы. Его выдают после проверки проектной документации и соблюдения требований законодательства. Без этого документа строительство считается незаконным, пишет Львовский городской совет.
Обратите внимание! Все разрешения регистрируются в Единой государственной электронной системе в сфере строительства. Там фиксируются данные об объектах, застройщиках и этапах работ. Это позволяет контролировать реальную ситуацию на рынке и избежать незаконной деятельности.
Рост количества выданных разрешений свидетельствует о появлении новых перспективных проектов, инвесторы вкладывают средства, а регионы — развивают инфраструктуру.
Где выгоднее всего приобрести
Некоторые показатели средней цены за квадратный метр новостройки в областных центрах Украины уже превышают столичную цену на квартиру.
Во Львове средняя цена за квадратный метр новостройки составляет 58,4 тысячи гривен, что выше, чем в Киеве с 54 тысячами гривен.
В западной части Украины самым дешевым городом по средней цене на первичке будет Хмельницкий, ведь там стоимость на уровне 29,4 тысячи гривен.
Мы писали, что во многих регионах наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 411/м². О ценах, спросе и предложении на рынке жилья в сентябре рассказываем в исследовании DIM.RIA.
Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области.
В сентябре доля работающих отделов продаж новостроек остается на том же уровне, что и в июле — 83%. В течение месяца в эксплуатацию было введено 4 новых дома (5 секций всего): 2 — во Львовской и по 1 — в Киевской, Хмельницкой и Волынской областях.
