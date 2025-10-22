Кто может потерять право собственности: о чем предупреждает адвокат Сегодня 10:00 — Личные финансы

Кто может потерять право собственности: о чем предупреждает адвокат

В Украине право собственности кажется незыблемым, но даже небольшая ошибка в старых сделках может стоить человеку квартиры.

Об этом предупреждает адвокат Роман Симутин, пишет novyny.live.

Судебные решения

Суды чаще отменяют права собственности из-за формальных нарушений.

Самые распространенные причины — поддельные документы, продажа без согласия совладельцев или недееспособность одной из сторон.

В 2025 году судебная практика стала более безжалостной. Обжалуют даже те сделки, которым больше 10 лет.

«Если нотариус не проверил полномочия продавца или не засвидетельствовал подлинность подписи, сделка может быть отменена», — объясняет Симутин.

Ошибки при регистрации

Даже правильная сделка не гарантирует безопасности, если при регистрации была допущена ошибка. Случаи вмешательства в Госреестр недвижимости участились. Человек может узнать, что его квартира уже «переписана» другим лицом.

Бывают ситуации, когда владелец узнает о потере жилья уже после того, как кто-то другой его продал. Поэтому проверка регистрационных данных и мониторинг записей теперь необходимость, а не формальность.

Двойная регистрация недвижимости

Объекты, зарегистрированные до 2013 года, когда заработал Единый реестр, могут иметь дубликаты записей. Если во время проверки обнаружат двух владельцев на один объект, более поздний теряет имущество. Спор переходит в суд, и часто решение не в пользу последнего покупателя.

В 2025 году Минюст и нотариусы активно проводят аудит таких случаев, так что риски для «старых» квартир только растут.

Покупка недвижимости

Система финансового мониторинга выявляет все больше подозрительных сделок. Если выяснится, что жилье куплено за средства из оффшоров, через фиктивные займы или схемы отмывания, сделку признают ничтожной.

И речь не только о новых приобретениях — под проверку попадают сделки десятилетней давности.

«Сейчас государство интересуется не только как оформлена сделка, но и откуда взялись деньги», — подчеркивает Симутин.

Наследство

Если наследник утаил других претендентов или нарушил сроки оформления, его право могут аннулировать. Из-за ужесточения контроля нотариусов количество таких случаев возросло.

Чаще всего проблемы возникают, когда родственники обнаруживают «забытые» завещания или незаконно выданные свидетельства.

Экспроприация

В 2025 году государство более активно применяет изъятие участков и зданий для общественных проектов — строительства дорог, школ, больниц. Формально владельцам выплачивают компенсацию, но сам факт утраты недвижимости часто становится шоком.

Особенно это касается земель в прифронтовых или восстанавливаемых регионах, где инфраструктура отстраивается в приоритетном порядке.

Военное положение остается серьезным фактором риска. Имущество могут временно изъять для оборонных нужд. Формально право собственности не отменяется, но владелец теряет контроль над объектом на неопределенное время.

