«Контракт 18−24» расширили: в чем изменения Сегодня 10:24 — Личные финансы

«Контракт 18−24» расширили: в чем изменения

Программу Контракт 18−24 расширили на все боевые подразделения Сил обороны Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, передает УНН.

«Продолжаем расширять „Контракт 18−24“. В начале можно было выбрать лишь несколько бригад, впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины!» — сообщил Палиса.

По его словам, каждый, кто хочет стать на защиту Украины в таком возрасте, может выбрать любую бригаду.

Кабинет министров утвердил порядок проекта «Контракт 18−24» — добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18−24 лет. Порядок предусматривает, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить контракт с воинской частью на год, но обязательным условием является участие в боевых действиях в течение 6 месяцев, определяет определенный перечень должностей, на которые можно подписать контракт, а также предоставляет ряд поощрений.

На начальном этапе украинцы могли присоединиться только к 6 бригадам, однако впоследствии количество бригад было расширено до 33 бригад.

Ранее Зеленский анонсировал расширение программы «Контракт 18−24».

Напомним, с февраля этого года Министерство обороны реализует экспериментальный проект «Контракт 18−24». Это добровольная инициатива для граждан 18−24 лет, которые готовы присоединиться к защите Родины на период действия военного положения.

Денежные выплаты по контракту

Единоразовая денежная помощь — в общей сложности 1 млн грн, которая выплачивается поэтапно:

200 тыс. грн в течение 5 рабочих дней после подписания контракта и вступления в исполнение обязанностей;

в течение 5 рабочих дней после подписания контракта и вступления в исполнение обязанностей; 300 тыс. грн в течение 5 рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых (специальных) заданий;

в течение 5 рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых (специальных) заданий; 500 тыс. грн после окончания контракта при выполнении его условий (в частности: 6 месяцев непосредственного участия в боевых действиях для пехотных специальностей; 12 месяцев — для операторов беспилотных систем).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.