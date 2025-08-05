Президент анонсировал увеличение возраста для программы «Контракт 18−24» — Finance.ua
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Президент анонсировал увеличение возраста для программы «Контракт 18−24»

Личные финансы
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Президент анонсировал увеличение возраста для программы «Контракт 18−24»
Президент анонсировал увеличение возраста для программы «Контракт 18−24»
Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и совещания с военным командованием и членами правительства. Участники обсудили разные вопросы, в частности, расширение программы «Контракт 18−24».
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Телеграме.
«Контракты 18−24. Программа должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и необходимые, для которых можно заключить именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали» — написал он.
Глава государства поручил существенно увеличить прямое финансирование для бригад на закупку дронов и пообещал упростить покупку пикапов для войска. Эта процедура должна быть похожа на процесс закупки дронов.
Президент поручил максимально сократить бюрократические процессы, из-за которых происходит затягивание исполнения решений о награждении военных.
По материалам:
Finance.ua
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