Президент анонсировал увеличение возраста для программы «Контракт 18−24» — Finance.ua

Президент анонсировал увеличение возраста для программы «Контракт 18−24» Сегодня 16:38 — Личные финансы

Президент анонсировал увеличение возраста для программы «Контракт 18−24»

Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и совещания с военным командованием и членами правительства. Участники обсудили разные вопросы, в частности, расширение программы «Контракт 18−24».

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Телеграме

«Контракты 18−24. Программа должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и необходимые, для которых можно заключить именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали» — написал он.

Глава государства поручил существенно увеличить прямое финансирование для бригад на закупку дронов и пообещал упростить покупку пикапов для войска. Эта процедура должна быть похожа на процесс закупки дронов.

Президент поручил максимально сократить бюрократические процессы, из-за которых происходит затягивание исполнения решений о награждении военных.

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