Украинцы имеют право на надбавку до 24 тыс. грн: кого это касается

Некоторые украинцы имеют право на надбавки к пенсии от 500 до 24 000 грн, в частности, Герои Украины, ветераны войны, выдающиеся спортсмены, космонавты и матери многодетных семей. Чтобы получить выплату, нужно подать документы о звании или награде в Пенсионный фонд.
Об этом сообщает эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.
Это предусмотрено обновленным законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», который существенно изменяет подход к признанию заслуг граждан и полностью лишает действия советские награды.
Как объясняет эксперт, государство делает акцент на современных героях — борцах за независимость, ветеранах войны, известных спортсменах и многодетных матерях. Право на повышение пенсии имеют:
  • Герои Украины;
  • Лица со званием «народный» или «почетный», полученным после 1991 года;
  • Выдающиеся спортсмены, победители Олимпийских и Паралимпийских игр;
  • Космонавты;
  • Матери пяти и более детей (в случае смерти матери право переходит к отцу).
Размер надбавки определяется в пределах 23−40% прожиточного минимума, что в 2025 году составляет от 543 до 944 грн в месяц.
Среди обновлений также декоммунизация системы. Все советские награды больше не учитываются при назначении доплат. Если раньше пенсионер имел советский орден или медаль, но не оформил надбавку — теперь сделать это уже невозможно.
В то же время в законе появилась новая категория получателей — борцы за независимость Украины в ХХ веке, в частности, репрессированные и реабилитированные. Им предусмотрена фиксированная ежемесячная надбавка в 4 200 грн, которая ежегодно индексируется. Уже с марта 2025 г. эта сумма возрастет до 5 055,77 грн.
Некоторые категории, которые раньше могли претендовать на повышение, исключены из закона. В частности:
  • народные депутаты Украины;
  • депутаты местных советов четырех созывов.
Как отмечает Коробкин, эти лица считаются социально защищенными, поэтому государство направляет помощь на другие более уязвимые категории населения.
Важно не путать пенсии за особые заслуги перед Украиной с доплатами за особые заслуги перед Родиной, касающиеся ветеранов войны.
  • по первому закону надбавка колеблется от 500 до 4000 грн;
  • по второму — составляет до 70% прожиточного минимума, то есть 1652 грн в 2025 году.
После начала российской агрессии в Украине появился отдельный закон о вознаграждениях за особые заслуги перед Родиной, охватывающий участников боевых действий. Герои Украины, награжденные орденами Богдана Хмельницкого, «За мужество» или Княгини Ольги, могут получить надбавку от одной до трех минимальных зарплат, то есть до 24 000 грн в месяц.
Такие выплаты начисляются даже до выхода на пенсию как государственное признание заслуг перед страной. Выплата начисляется дополнительно к основной пенсии и не влияет на ее размер. Чтобы получить надбавку, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту жительства и подать:
  • паспорт и идентификационный код;
  • документ, подтверждающий звание или награду;
  • заявление на установление доплаты.
Пенсия
