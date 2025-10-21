Очереди на границе с Польшей: пограничники назвали причину
В пункте пропуска Краковец возможно замедление движения в связи с началом работы новой системы EES.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Сейчас на выезд из Украины перед пунктом пропуска «Краковец» ожидает 50 автомобилей.
EES — это электронная система, которая фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах.
При первом въезде граждане будут проходить регистрацию, включающую: фотографирование лица; снятие четырех отпечатков пальцев.
При последующих пересечениях границы проверка будет проходить быстрее, ведь данные будут автоматически сверяться с уже сохраненными в базе. Система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.
Планируя поездки, рекомендуем учитывать возможное увеличение времени ожидания в пункте пропуска и по возможности выбирать менее загруженные направления.
Вчера мы писали о процессе регистрации и технических сбоях, которые могут возникнуть при регистрации.
Также посмотрите руководство для первой поездки.
