Очереди на границе с Польшей: пограничники назвали причину

Очереди на границе с Польшей: пограничники назвали причину

В пункте пропуска Краковец возможно замедление движения в связи с началом работы новой системы EES.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сейчас на выезд из Украины перед пунктом пропуска «Краковец» ожидает 50 автомобилей.

EES — это электронная система , которая фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах.

При первом въезде граждане будут проходить регистрацию, включающую: фотографирование лица; снятие четырех отпечатков пальцев.

При последующих пересечениях границы проверка будет проходить быстрее, ведь данные будут автоматически сверяться с уже сохраненными в базе. Система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

Планируя поездки, рекомендуем учитывать возможное увеличение времени ожидания в пункте пропуска и по возможности выбирать менее загруженные направления.

технических сбоях, которые могут возникнуть при регистрации. Вчера мы писали о процессе регистрации и

