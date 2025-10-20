Кто должен оплачивать услуги риэлтора: продажа и аренда недвижимости Сегодня 10:00 — Недвижимость

Предоставление или аренда недвижимости сопровождается привлечением риэлтора, который помогает сторонам заключить сделку быстрее и с меньшими рисками. Но кто именно должен оплачивать услуги риэлтора — продавец или покупатель, арендодатель или арендатор?

Как это происходит на практике, часто зависит от региона Украины, формата договора и договоренностей между сторонами.

За что платит клиент

Работа риэлтора — это целый комплекс услуг, направленный на безопасное и выгодное заключение сделки. Оплата услуг риэлтора покрывает не только его время, но и экспертные знания, опыт и ответственность за процесс.

Что входит в услуги риэлтора и за что платит клиент:

анализ рынка — агент оценивает стоимость объекта при продаже или аренде квартиры, ориентируясь на актуальные цены и тенденции, чтобы клиент не продал дешевле или не арендовал жилье дороже, чем оно стоит на самом деле;

поиск и подбор объектов или потенциальных покупателей/арендаторов — риэлтор подбирает варианты, отвечающие требованиям клиента, или ищет заинтересованных лиц на конкретный объект;

организация показов — агент договаривается о просмотрах, проводит их или сопровождает клиента, отвечает на вопросы;

проверка документов — риэлтор проверяет правоустанавливающие документы продавца или арендодателя во избежание рисков и мошенничества;

сопровождение сделки — агент готовит документы, консультирует по условиям договора, координирует действия нотариуса и взаиморасчеты.

Список услуг может изменяться в зависимости от формата сотрудничества и выбранного агентства.

Кто оплачивает услуги риэлтора

В вопросах аренды жилья часто возникает путаница, кто должен оплачивать услуги риэлтора — арендодатель или арендатор?

В украинской практике нет единого стандарта, поэтому чаще всего зависит от конкретной ситуации и договоренностей между сторонами.

Чаще оплата комиссии риэлтора ложится на плечи арендатора. Это объясняется тем, что именно арендатор обращается в агентство с конкретным запросом, и риэлтор тратит время на поиск вариантов, организацию просмотров и проверку документов владельца квартиры. Обычно сумма комиссии составляет 50% от месячной арендной платы.

В некоторых случаях риэлтор работает на владельца объекта: тогда комиссионные оплачивает арендодатель. Так бывает, когда владелец квартиры сам заказывает услугу поиска надежного арендатора, делегирует показы, рекламу объекта, проверку кандидатов и т. п.

Главное правило — кто заказывает услугу, тот и платит. Но поскольку этот вопрос не регулируется строго законом, то все решается в процессе переговоров и фиксируется в договоре о предоставлении услуг агентства недвижимости.

Продажа недвижимости

Закон не обязывает какую-либо одну сторону брать на себя оплату комиссии риэлтора. Чаще всего решается по договоренности, но на практике возможны разные варианты.

Самая распространенная ситуация — риэлтор работает в пользу продавца: определяет рыночную стоимость объекта, организует показы, ведет переговоры, помогает подготовить документы по продаже квартиры. В этом случае оплачивать услуги агента должен продавец, поскольку именно он заказывает услугу и пользуется ею.

Но есть и такие ситуации, когда риэлтор сопровождает покупателя: ищет подходящие предложения в соответствии с запросом, проверяет документы собственника недвижимости, помогает оформить сделку. Логично, что комиссию в этом случае оплачивает покупатель.

Не редкость ситуации, когда каждая сторона привлекает своего агента. В этом случае покупатель платит своему риэлтору, продавец — своему. Также бывает, что кто-то предлагает разделить расходы пополам, особенно если обе стороны одинаково заинтересованы в успешном заключении сделки.

В Украине распространена практика перевести затраты на работу риэлтора на покупателя. В результате комиссию оплачивает покупатель, но часто теряет деньги именно продавец, поскольку его просят сделать скидку на эту сумму. В итоге покупатель заплатил комиссионные, но продавец недополучил сумму за проданный объект. В таком случае есть смысл подумать над разделением расходов.

Размер комиссии

Ее размер не регулируется на государственном уровне, то есть нет законодательно фиксированных ставок, поэтому сумма комиссии формируется в зависимости от политики конкретного агентства и на основании договоренностей между агентом и клиентом.

При аренде жилья комиссия обычно составляет 50% стоимости одного месяца аренды, хотя бывают случаи, когда риэлтор берет и 100%.

При продаже недвижимости размер комиссии — от 2% до 5% суммы сделки в зависимости от объекта, региона и объема работы.

Что влияет на размер размер комиссии риэлтора

тип недвижимости — жилая, коммерческая, вторичный рынок, новостройка;

цена объекта — иногда процент комиссии меньше, если сумма сделки солидная;

количество и сложность сопутствующих услуг — подбор объектов, юридическое сопровождение, переговоры, проверка документов;

уровень конкуренции на рынке — в крупных городах ставка может быть ниже из-за большого количества агентов;

репутация и опыт риэлтора — специалисты с хорошими отзывами и стабильной клиентской базой могут устанавливать более высокую плату за свои услуги.

Справка Finance.ua:

В сентябре-октябре цены на аренду жилья выросли в среднем на 8,3% и достигли отметки в 7 816 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя плата за аренду 1-ком. квартиры в сентябре составила 7 816 гривен, это на 8,3% дороже, чем в прошлом году. В декабре 2024 года было 7 220 гривен за 1-комнатную квартиру в среднем по статистике Госстата.

