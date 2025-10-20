Какие перепланировки считаются незаконными: последствия Сегодня 08:44 — Недвижимость

Какие перепланировки считаются незаконными: последствия

Не все ремонтные работы требуют разрешительных документов. Закон разрешает владельцам свободно изменять внутреннее пространство, если это не касается опорных конструкций и инженерных сетей дома.

К примеру, без согласования можно демонтировать или устанавливать не опорные перегородки, объединять ванную и туалет, совмещать кухню с гостиной в домах без газа, обустраивать или расширять внутренние дверные проемы, остеклить балкон или лоджию (если дом не является памятником архитектуры).

Также не нужно получать разрешение на отделочные работы, утепление стен изнутри, установку шкафов, кладовых или перенос сантехники в пределах помещения.

Строгие требования касаются опорных стен. Их демонтаж или даже частичное повреждение без проектной документации и разрешений может создать угрозу не только вашей квартире, но и всему дому. Такие действия квалифицируются как самовольное строительство и наказываются согласно закону.

Следовательно, любое вмешательство в опорные стены, газовые сети или общедомовые конструкции требует проекта и официального согласования. Запрещается расширять санузел за счет жилых комнат, переносить радиаторы на балконы, демонтировать наружные опорные стены или подоконные блоки во время присоединения лоджий, нарушать вентиляционные каналы или перекрытия, а также самовольно пристраивать балконы или обустраивать подвалы в квартирах нижних этажей.

Если есть сомнения в законности запланированных работ, лучше проконсультироваться со специалистом или проверить перечень разрешенных и запрещенных действий в соответствующих нормативных документах. Это поможет избежать проблем в будущем.

Последствия

За самовольную перепланировку владелец может получить штраф от 8500 до 10200 гривен.

Если речь идет о работах, изменивших конструктивные элементы здания, инспекторы могут обязать вернуть квартиру в первоначальное состояние.

В сложных случаях дело может даже дойти до принудительной продажи объекта или признания права собственности недействительным.

Пример

Владелец двухкомнатной квартиры в Хмельницком без разрешения переоборудовал ее под хостел — сделал три отдельные комнаты, в каждой комнате санузел, кухню, спальное место и обустроил инженерные сети.

Хмельницкий апелляционный суд обязал владельца квартиры за свой счет привести самовольно реконструированное жилье в первоначальное состояние согласно проектной документации и нормам ГСН, с демонтажем самовольно и незаконно обустроенных помещений, санузлов, кухонь и проведенных инженерных сетей.

Еще один важный момент — проблемы с дальнейшими операциями с жильем. Продать, подарить или оформить наследство на квартиру с несоответствием технического паспорта реальной планировке бывает сложно. Новый владелец может получить не только квартиру, но и все юридические опасности.

Последнее подтверждается собственной практикой автора, некоторое время занимавшегося услугами в сфере купли-продажи недвижимости — и на его пути встретилась квартира с самопроизвольно пристроенным балконом. Ее судьба на в настоящее время неизвестна, но на тот момент ее знали все риелторы города как объект, который невозможно продать, поскольку попытки узаконить пристройку были безуспешными.

