0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие цены на аренду жилья в Украине осенью — Госстат (инфографика)

Недвижимость
32
Какие цены на аренду жилья в Украине осенью — Госстат (инфографика)
Какие цены на аренду жилья в Украине осенью — Госстат (инфографика)
В сентябре-октябре цены на аренду жилья выросли в среднем на 8,3% и достигли отметки в 7 816 гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Читайте также
Средняя плата за аренду 1-ком. квартиры в сентябре составила 7 816 гривен, это на 8,3% дороже, чем в прошлом году.
В декабре 2024 года было 7220 гривен за 1-комнатную квартиру в среднем по статистике Госстата.
Какие цены на аренду жилья в Украине осенью — Госстат (инфографика)

Где самая дорогая аренда

Самые высокие цены на аренду жилья традиционно на западе Украины:
  • в Закарпатской области средняя стоимость поднялась с 11 800 до 12 700 грн (+7,9%);
  • во Львовской — с 10 400 до 11 500 грн (+10,2%);
  • в Ровенской — с 9 900 до 10 300 грн (+4,1%).
Читайте также

Столица

В Киеве аренда жилья также выросла — вместо 9 600 теперь придется платить 10 100 грн (+5,2%).
Такие показатели наблюдаются в Хмельницкой области — с 9 500 до 10 000 грн (+6,7%).
В Винницкой области аренда поднялась с 7700 до 8700 грн (+13,7%), в Житомирской — с 7 100 до 8 000 грн (+13%).
В Тернопольской — с 7 400 до 8200 грн (+10,8%).
В Черкасской области цены немного снизились — с 8800 до 8 700 грн (-1%).

Где дешевле всего

Самые низкие цены остаются на юге и востоке страны:
  • в Херсонской области средняя аренда составляет 3200 грн (+10,7%);
  • в Запорожской — 3 900 грн (+7,3%);
  • в Харьковской цене не изменились и держатся на уровне 3 900 грн.
В Одесской области аренда поднялась с 4 700 до 4 900 грн (+6,2%), в Николаевской — с 3700 до 3 900 грн (+6,9%).
Читайте также
Наибольшее подорожание зафиксировано в Сумской области — с 4 100 до 5 500 грн (+32,2%).
Рост также наблюдается в Киевской области — с 5 500 до 6 500 грн (+18,5%) и Полтавской — с 6 600 до 7 600 грн (+14,2%).
Место для вашей рекламы
Раньше писали, что с 2013 года в Украине действует новая система государственной регистрации прав на недвижимое имущество и заработал Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Именно с этого момента функции, которые раньше выполняли БТИ, были переданы в новую систему, а старый Реестр прав собственности стал архивной частью нового.
В ведомстве отметили, что все права, зарегистрированные до 2013 года, остаются в силе на законодательном уровне, поэтому владельцам не нужно повторно подтверждать свое право собственности.
Однако по собственному желанию бесплатно можно провести повторную регистрацию в новом Госреестре прав на недвижимое имущество.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems