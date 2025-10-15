Какие цены на аренду жилья в Украине осенью — Госстат (инфографика) Сегодня 09:07 — Недвижимость

Какие цены на аренду жилья в Украине осенью — Госстат (инфографика)

В сентябре-октябре цены на аренду жилья выросли в среднем на 8,3% и достигли отметки в 7 816 гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя плата за аренду 1-ком. квартиры в сентябре составила 7 816 гривен, это на 8,3% дороже, чем в прошлом году.

В декабре 2024 года было 7220 гривен за 1-комнатную квартиру в среднем по статистике Госстата.

Где самая дорогая аренда

Самые высокие цены на аренду жилья традиционно на западе Украины:

в Закарпатской области средняя стоимость поднялась с 11 800 до 12 700 грн (+7,9%);

средняя стоимость поднялась с 11 800 до 12 700 грн (+7,9%); во Львовской — с 10 400 до 11 500 грн (+10,2%);

— с 10 400 до 11 500 грн (+10,2%); в Ровенской — с 9 900 до 10 300 грн (+4,1%).

Столица

В Киеве аренда жилья также выросла — вместо 9 600 теперь придется платить 10 100 грн (+5,2%).

Такие показатели наблюдаются в Хмельницкой области — с 9 500 до 10 000 грн (+6,7%).

В Винницкой области аренда поднялась с 7700 до 8700 грн (+13,7%), в Житомирской — с 7 100 до 8 000 грн (+13%).

В Тернопольской — с 7 400 до 8200 грн (+10,8%).

В Черкасской области цены немного снизились — с 8800 до 8 700 грн (-1%).

Где дешевле всего

Самые низкие цены остаются на юге и востоке страны:

в Херсонской области средняя аренда составляет 3200 грн (+10,7%);

в Запорожской — 3 900 грн (+7,3%);

в Харьковской цене не изменились и держатся на уровне 3 900 грн.

В Одесской области аренда поднялась с 4 700 до 4 900 грн (+6,2%), в Николаевской — с 3700 до 3 900 грн (+6,9%).

Наибольшее подорожание зафиксировано в Сумской области — с 4 100 до 5 500 грн (+32,2%).

Рост также наблюдается в Киевской области — с 5 500 до 6 500 грн (+18,5%) и Полтавской — с 6 600 до 7 600 грн (+14,2%).

Раньше писали, что с 2013 года в Украине действует новая система государственной регистрации прав на недвижимое имущество и заработал Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Именно с этого момента функции, которые раньше выполняли БТИ, были переданы в новую систему, а старый Реестр прав собственности стал архивной частью нового.

В ведомстве отметили, что все права, зарегистрированные до 2013 года, остаются в силе на законодательном уровне, поэтому владельцам не нужно повторно подтверждать свое право собственности.

Однако по собственному желанию бесплатно можно провести повторную регистрацию в новом Госреестре прав на недвижимое имущество.

