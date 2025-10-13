Рынок недвижимости Украины оживает: продажи и цены растут Сегодня 09:02 — Недвижимость

Рынок недвижимости Украины оживает: продажи и цены растут

Украинский рынок жилья уверенно возвращается к довоенным темпам.

Активное строительство, стабильный рост цен и высокий спрос свидетельствуют о постепенном восстановлении отрасли после шока, вызванного войной.

Где наиболее активно сдается новое жилье

По данным ЛУН, с начала войны в Украине ввели в эксплуатацию около 222 тысяч новых квартир.

Лидерами по количеству новостроек стали:

Киевская область — 84,9 тыс. квартир,

Львовская — 27,7 тыс.,

Одесская — 24,3 тыс.

По данным портала ЛУН, на октябрь 2025 года в продаже — около 1500 жилых комплексов. Больше всего предложений в Киевской (27%), Львовской (17%) и Одесской (8%) областях.

С начала года стартовали продажи в 174 новых жилых комплексах, что на 12% больше, чем в прошлом году. Наибольший рост отмечен в Киеве и области (+61%) и Львовской области (+24%).

Наиболее динамично рынок развивается в центральных и западных регионах: во Львовской (+24%), Киевской (+18%), Ивано-Франковской (+15%), Закарпатской (+9%) и Тернопольской (+5%) областях.

Цены на квартиры растут

За последние три с половиной года стоимость жилья в новостройках заметно выросла. Рекордный рост ценников зафиксирован в:

Ивано-Франковске — +70%,

Ровно — +54%,

Ужгороде — +47%.

Рынок доходной недвижимости тоже растет. Количество инвестиционных проектов увеличилось в:

Ивано-Франковской области — на 57%,

Львовской — на 20%,

Закарпатской — на 9%.

Где самые дорогие квартиры

По-прежнему столица остается лидером по ценам на вторичке. Чтобы приобрести жилье в столице, нужно откладывать среднюю зарплату 7,5 лет.

В сентябре 2025 года средняя стоимость однокомнатного жилья была следующая:

Киев — 65 тыс. долларов,

Львов — 64,5 тыс.,

Ужгород — 59,2 тыс.,

Черновцы — 55 тыс.,

Ровно — 52 тыс.

Время продажи квартир сокращается, говорят аналитики: если в начале года в Киеве квартира продавалась в среднем за 78 дней, то осенью уже за 47.

Рынок аренды

На рынке аренды самые дорогие квартиры — в Ужгороде, где аренда однокомнатного жилья стоит в среднем 20,8 тыс. грн в месяц. Далее следуют:

Львов — 18,7 тыс. грн,

Киев — 18 тыс. грн,

Ивано-Франковск — 15,4 тыс. грн.

Ранее Finance.ua сообщал , что почти во всех регионах Украины растет доля средней зарплаты, которую тратят на жилье. Быстрее всего индекс аренды увеличился в Одессе и Тернополе — на 16% и 14% за полгода соответственно.

Также мы писали , что в рамках реформы жилищной политики предлагается снизить уровень налогообложения по аренде квартир.

