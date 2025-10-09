Как выросли цены на частные дома: где самые высокие и самые низкие (инфографика) Сегодня 10:08 — Недвижимость

Как выросли цены на частные дома: где самые высокие и самые низкие (инфографика)

Цены на частные дома выросли по всей Украине. Темпы роста зависят от области.

Об этом говорится в аналитике OLX

Где наибольший рост

Выросли цены больше всего в Винницкой, Волынской и Львовской областях.

Самые дешевые дома — в восточных и прифронтовых регионах.

Мнение экспертов

Эксперты проанализировали ценовые показатели на частные дома за 2021, 2024 и 2025 годы.

Винницкая область стала рекордсменом по росту цен. За год здесь цены выросли на 27%, а за четыре года — на 354%. В 2021 году дом здесь стоил в среднем 580 тыс. грн (13 879 $), в 2024 году — уже более 2,1 млн грн (50 251 $), а в 2025-м — почти 2,6 млн грн (62 216 $).

Читайте также Цены на дома в Карпатах

В Волынской области цены за последний год выросли на 43%, а за 4 года — на 275%. Если в 2021 году цена составляла 618 тыс. грн (14 788 $), то в 2024 году — 1,6 млн грн (38 293 $), а в 2025-м уже 2,3 млн грн (55 037 $).

На Львовщине дома стали на 14% дороже, чем в прошлом году, и на 267% больше, чем четыре года назад. В 2021 году дом во Львове стоил около 976 тыс. грн (23 355 $), в 2024 году — а 3,1 млн грн (74 135 $), а сейчас — уже 3,6 млн грн (86 145 $).

В Киеве и в Одесской области рост меньше, но с периода 2021 года цены удвоились. В Киеве дома стоили 4,6 млн грн (110 082 $) в 2021 году, в 2024 — до 8,1 млн грн (193 837 $), а в 2025 — 9,6 млн грн (229 664 $). То есть за последний год произошел прирост на 18%, а за четыре года — на 107%.

В Киевской области в 2021 году дома продавали за 2,3 млн грн (55 041 $) в 2024-м — 4,3 млн грн (102 897 $), а в 2025 году — уже 4,6 млн грн (110 082 $). Это рост на 104% за четыре года и на 7% за год.

В Одесской области цена поднялась с 1,5 млн грн (35 898 $) в 2021 году до 2,7 млн ​​грн (64 573 $) в 2024-м и 3,1 млн грн (74 135 $) в 2025-м. Это составляет 106% за четыре года и 15% за год.

Где медленнее всего растут цены

В Запорожской области дом в 2021 году стоил 418 тыс. грн (10 002 $), в 2024-м — 915 тыс. грн (21 899 $), а в 2025 году — 951 тыс. грн (22 764 $). Общий прирост — 127% за четыре года, а с 2024 по 2025 год — только 4%.

В Полтавской области стоимость в 2021 году была 395 тыс. грн (9452 $), в 2024 году 742 тыс. грн (17 757 $) в 2024-м и 840 тыс. грн (20 097 $) в 2025-м. Это равно росту на 113% за четыре года и на 13% за год.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.