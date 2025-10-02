Цены на дома в Карпатах
Цена дома в Карпатах зависит не только от локации, но и от состояния жилья, наличия коммуникаций, площади участка.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.
Львовская область
По подсчетам аналитиков, в Сходнице дома стоят в среднем 6,3 миллиона гривен, тогда как в Славском — 4,9 миллиона гривен.
У Сходнице предложений больше. Цена стартует от 1,5 миллионов гривен за дом площадью 50 квадратов. Он находится в жилом состоянии, но требует некоторых вложений. За 3 миллиона гривен можно приобрести новое жилье со всеми необходимыми коммуникациями, правда, без внутренней отделки и мебели. А дом, куда можно заселиться, в Сходнице стоит от 5 миллионов гривен.
В Славском продают преимущественно коттеджи и модульные домики. Цена стартует от 2,3 миллионов гривен за дом в нежилом состоянии площадью 50 квадратов. Коттедж с ремонтом и мебелью стоит 2,7 миллиона гривен и больше. Если в Сходнице предложений с бюджетной ценой очень мало, то в Славском — половина.
Читайте также
Ивано-Франковская область
Больше всего популярных локаций — в Ивано-Франковской области, а значит покупателю здесь будет из чего выбрать. Средняя стоимость дома в популярных селах распределилась так:
- Верховина — 1,8 миллиона гривен;
- Косов — 1,9 миллиона гривен;
- Шешоры — 2,8 миллиона гривен;
- Яблуница — 7,1 миллиона гривен;
- Микуличин — 8,3 миллиона гривен;
- Поляница (Буковель) — 11,7 миллионов гривен.
В Верховине предложений по продаже домов всего несколько. Самое дешевое — 619 тысяч гривен за жилье, требующее реконструкции. А следующее — уже более 4 миллионов гривен. Дело в том, что большинство объявлений связано с продажей модульных домиков.
В Косово предложений гораздо больше и они более выгодны. Например, за 1,3 миллиона гривен можно купить два небольших дома с хозяйственными постройками. Они хотя и нуждаются в ремонте, но находятся в жилом состоянии.
Самый дешевый дом в Шешорах стоит 1,3 миллиона гривен. Но из объявления не понятно, в каком он состоянии, фото ведь изнутри нет. Далее есть несколько предложений с незавершенным строительством, а затем — первое в перечне дом с жилыми условиями. Его площадь составляет 82 квадрата, а стоимость — 3 миллиона гривен.
В Яблунице цены на дома стартуют от 5,1 миллиона гривен. Это связано с тем, что село расположено близко к Полянице, а значит, и к Буковелю. Недвижимость за эту сумму продают хорошую — современные шале, коттеджи, усадьбы
и т. д. Например, по самой низкой цене предлагают панорамный дом с террасой и собственным чаном.
Читайте также
Дома в Микуличине тоже дорогие из-за локации — это село вблизи городка Яремче. Там можно встретить и бюджетные варианты, потому что предложений в целом больше. Но дом с обычным ремонтом обойдется не менее 5 миллионов гривен.
Поляница — самая популярная туристическая локация, а значит, самая дорогая. Там предлагают новые коттеджи и домики с современным ремонтом, поэтому цены не могут быть бюджетными. Например, есть объявления с продажей дома площадью около 95 квадратов за 5,6 миллионов гривен, а есть за 12 миллионов гривен. И это еще бюджетные предложения.
Ранее мы писали, что в прошлом месяце в Украине вырос спрос на покупку жилья, причем наибольший интерес проявили покупатели не только в крупных городах, но и в западных и центральных регионах. Об этом свидетельствуют данные OLX.
Активнее всего этим летом покупатели искали жилье в Черновицкой области, где на одно объявление о продаже квартиры приходилось около 15 откликов (против 11 лет назад).
На втором месте — Волынская и Житомирская области (по 11), далее следуют Львовская и Черкасская (приблизительно 10).
На пятом месте по спросу — Закарпатская и Ивано-Франковская области, около 8 отзывов на объявление.
Спрос на дома
Активнее всего покупку домов рассматривали в Черкасской области — в среднем 12 откликов на одно объявление.
Далее следуют Кировоградская (10) и Полтавская (9) области. В ряде других регионов спрос в августе был на одном уровне. В частности, в Волынской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Николаевской областях — по 6−7 откликов.
Вы за безопасность и стабильность? Тогда депозит — это ваш вариант. Каталог с огромным выбором предложений уже на Finance.ua. 💰
Поделиться новостью
Также по теме
Цены на дома в Карпатах
В каких городах Польши самое дешевое жилье для студентов
Перепланировка в квартире: какие штрафы можно получить
В одном из городов на западе Украины подешевели однушки (инфографика)
Как происходит регистрация права собственности в странах ЕС
Рейтинг городов с самой дорогой арендной платой в мире (инфографика)