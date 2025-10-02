Цены на дома в Карпатах Сегодня 08:00 — Недвижимость

Цена дома в Карпатах зависит не только от локации, но и от состояния жилья, наличия коммуникаций, площади участка.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OLX

Львовская область

По подсчетам аналитиков, в Сходнице дома стоят в среднем 6,3 миллиона гривен, тогда как в Славском — 4,9 миллиона гривен.

У Сходнице предложений больше. Цена стартует от 1,5 миллионов гривен за дом площадью 50 квадратов. Он находится в жилом состоянии, но требует некоторых вложений. За 3 миллиона гривен можно приобрести новое жилье со всеми необходимыми коммуникациями, правда, без внутренней отделки и мебели. А дом, куда можно заселиться, в Сходнице стоит от 5 миллионов гривен.

Дом в Сходнице за 6,2 млн. грн., Фото OLX

В Славском продают преимущественно коттеджи и модульные домики. Цена стартует от 2,3 миллионов гривен за дом в нежилом состоянии площадью 50 квадратов. Коттедж с ремонтом и мебелью стоит 2,7 миллиона гривен и больше. Если в Сходнице предложений с бюджетной ценой очень мало, то в Славском — половина.

Ивано-Франковская область

Больше всего популярных локаций — в Ивано-Франковской области, а значит покупателю здесь будет из чего выбрать. Средняя стоимость дома в популярных селах распределилась так:

Верховина — 1,8 миллиона гривен;

Косов — 1,9 миллиона гривен;

Шешоры — 2,8 миллиона гривен;

Яблуница — 7,1 миллиона гривен;

Микуличин — 8,3 миллиона гривен;

Поляница (Буковель) — 11,7 миллионов гривен.

В Верховине предложений по продаже домов всего несколько. Самое дешевое — 619 тысяч гривен за жилье, требующее реконструкции. А следующее — уже более 4 миллионов гривен. Дело в том, что большинство объявлений связано с продажей модульных домиков.

В Косово предложений гораздо больше и они более выгодны. Например, за 1,3 миллиона гривен можно купить два небольших дома с хозяйственными постройками. Они хотя и нуждаются в ремонте, но находятся в жилом состоянии.

Дом в Косово за 1,9 млн грн, фото OLX

Самый дешевый дом в Шешорах стоит 1,3 миллиона гривен. Но из объявления не понятно, в каком он состоянии, фото ведь изнутри нет. Далее есть несколько предложений с незавершенным строительством, а затем — первое в перечне дом с жилыми условиями. Его площадь составляет 82 квадрата, а стоимость — 3 миллиона гривен.

В Яблунице цены на дома стартуют от 5,1 миллиона гривен. Это связано с тем, что село расположено близко к Полянице, а значит, и к Буковелю. Недвижимость за эту сумму продают хорошую — современные шале, коттеджи, усадьбы и т. д. Например, по самой низкой цене предлагают панорамный дом с террасой и собственным чаном.

Дома в Микуличине тоже дорогие из-за локации — это село вблизи городка Яремче. Там можно встретить и бюджетные варианты, потому что предложений в целом больше. Но дом с обычным ремонтом обойдется не менее 5 миллионов гривен.

Поляница — самая популярная туристическая локация, а значит, самая дорогая. Там предлагают новые коттеджи и домики с современным ремонтом, поэтому цены не могут быть бюджетными. Например, есть объявления с продажей дома площадью около 95 квадратов за 5,6 миллионов гривен, а есть за 12 миллионов гривен. И это еще бюджетные предложения.

Ранее мы писали , что в прошлом месяце в Украине вырос спрос на покупку жилья, причем наибольший интерес проявили покупатели не только в крупных городах, но и в западных и центральных регионах. Об этом свидетельствуют данные OLX.

Активнее всего этим летом покупатели искали жилье в Черновицкой области, где на одно объявление о продаже квартиры приходилось около 15 откликов (против 11 лет назад).

На втором месте — Волынская и Житомирская области (по 11), далее следуют Львовская и Черкасская (приблизительно 10).

На пятом месте по спросу — Закарпатская и Ивано-Франковская области, около 8 отзывов на объявление.

Спрос на дома

Активнее всего покупку домов рассматривали в Черкасской области — в среднем 12 откликов на одно объявление.

Далее следуют Кировоградская (10) и Полтавская (9) области. В ряде других регионов спрос в августе был на одном уровне. В частности, в Волынской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Николаевской областях — по 6−7 откликов.

