В одном из городов на западе Украины подешевели однушки (инфографика)

Недвижимость
За последние полгода цены на однокомнатные квартиры незначительно снизились только в нескольких городах Украины. Один из таких городов — популярный западный регион среди инвесторов и арендаторов.
Речь идет об Ужгороде, который традиционно входит в тройку самых дорогих городов по ценам на жилье. Несмотря на высокий спрос как со стороны арендаторов, так и покупателей, в сентябре средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь составляла $59 200 — на 8% меньше, чем полгода тому назад.
Для сравнения: двухкомнатные квартиры в Ужгороде, наоборот, подорожали — на 7%, до $95 000. А трехкомнатные остались на уровне $115 000 — их цена не изменилась за последние полгода.
В одном из городов на западе Украины подешевели однушки (инфографика)

Цены на 1-комнатные квартиры на западе Украины (вторичный рынок)

  • Львов — $64 500;
  • Ужгород — $59 200;
  • Черновцы — $55 000;
  • Ровно — $52 000;
  • Луцк — $50 000;
  • Тернополь — $41 300;
  • Ивано-Франковск — $38 500;
Как видим, самым дорогим остается Львов, где цена превышает $67 тыс., в то время как в Луцке или Ровно жилье обойдется практически вдвое дешевле.
В одном из городов на западе Украины подешевели однушки (инфографика)

Топ-5 городов с самыми доступными ценами на квартиры

Самая низкая средняя цена зафиксирована в Херсоне — всего $14 000 за квартиру на вторичном рынке. В Запорожье квартиры можно приобрести за $16 000, а в Николаеве — от $20 000.
В то же время, Сумы и Харьков замыкают пятерку с показателем $22 000.
На Finance.ua вы можете застраховать собственное или съемное жилье от последствий военных действий. Узнайте больше по ссылке:
Страхование жилья от последствий «прилета» 🏠
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
