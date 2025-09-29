В одном из городов на западе Украины подешевели однушки (инфографика) Сегодня 15:06 — Недвижимость

За последние полгода цены на однокомнатные квартиры незначительно снизились только в нескольких городах Украины. Один из таких городов — популярный западный регион среди инвесторов и арендаторов.

Речь идет об Ужгороде, который традиционно входит в тройку самых дорогих городов по ценам на жилье. Несмотря на высокий спрос как со стороны арендаторов, так и покупателей, в сентябре средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь составляла $59 200 — на 8% меньше, чем полгода тому назад.

Для сравнения: двухкомнатные квартиры в Ужгороде, наоборот, подорожали — на 7%, до $95 000. А трехкомнатные остались на уровне $115 000 — их цена не изменилась за последние полгода.

Цены на 1-комнатные квартиры на западе Украины (вторичный рынок)

Львов — $64 500;

Ужгород — $59 200;

Черновцы — $55 000;

Ровно — $52 000;

Луцк — $50 000;

Тернополь — $41 300;

Ивано-Франковск — $38 500;

Как видим, самым дорогим остается Львов, где цена превышает $67 тыс., в то время как в Луцке или Ровно жилье обойдется практически вдвое дешевле.

Топ-5 городов с самыми доступными ценами на квартиры

Самая низкая средняя цена зафиксирована в Херсоне — всего $14 000 за квартиру на вторичном рынке. В Запорожье квартиры можно приобрести за $16 000, а в Николаеве — от $20 000.

В то же время, Сумы и Харьков замыкают пятерку с показателем $22 000.

