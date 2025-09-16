0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменились цены на покупку квартир за год по Украине

Недвижимость
19
Как изменились цены на покупку квартир за год по Украине
Как изменились цены на покупку квартир за год по Украине
В августе 2025 года медианные цены на покупку однокомнатных квартир по Украине выросли в среднем на 15−25% по сравнению с августом 2024 года. Больше всего подорожали квартиры в городах-миллионниках и западе страны, тогда как в Херсоне и Запорожье цены немного снизились.
Об этом свидетельствуют данные OLX.

Города с наибольшим ростом цен

Где быстрее всего подорожали однокомнатные квартиры:
  • Одесса — +26%, до 1,7 млн ​​грн ($41 тыс.);
  • Ужгород — +25%, до 2 млн грн ($48 тыс.);
  • Винница — +21%, до 2,1 млн грн ($50,6 тыс.).
На 17% стали выше медиани цены на покупку однокомнатных квартир в Харькове, 857 тыс. грн ($20,6 тыс.), и Ровно, 1,5 млн грн ($36,1 тыс.).
На 16% - в Киеве, 3,1 млн. грн. ($74,6 тыс.), и Черновцах, 1,7 млн грн. ($41 тыс.).
Читайте также
Также на западе Украины стала выше на 14−15% медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры во Львове, 2,3 млн ($55,8 тыс.), Ивано-Франковске, 1,8 млн грн ($43,7 тыс.), и Тернополе, 1,9 млн грн ($46,1 тыс.).

Города с умеренным ростом цен

В пределах 9−12% выросли медианные цены в:
  • Черкассах — 1,6 млн грн ($38,8 тыс.);
  • Хмельницком — 1,4 млн грн ($34 тыс.);
  • Луцке — 1,7 млн ​​грн ($41,3 тыс.);
  • Житомире — +10%, до 1,5 млн грн ($36,4 тыс.);
  • Чернигове — +9%, до 1,2 млн грн ($29,1 тыс.).
Читайте также
В пределах 3−5% зафиксирован рост, по сравнению с августом 2024 года, в Кропивницком и Днепре — 1,1 млн грн ($26,7 тыс.), Полтаве, 1,2 млн грн ($29,1 тыс.) и Николаеве, 763 тыс. грн ($18,5 тыс.).

Города, где цены снизились

Единственными городами с падением цен стали:
  • Херсон — -6%, до 580 тыс. грн ($14 тыс.);
  • Запорожье — -2%, до 647 тыс. грн ($15,6 тыс.).
Напомним, по словам соучредителя сайта «Энциклопедия новостроек» Дениса Шульги, рынок жилья в Украине переживает непростые времена, и динамика сделок в разных регионах существенно отличается. Однако эксперты говорят, что худшая ситуация сейчас в Харькове — именно там заключается наименьшее количество сделок. По его словам, там рынок фактически «заморозился» еще в начале полномасштабной войны, и сделки совершаются крайне редко. Подобные проблемы наблюдаются в:
  • Херсоне;
  • Запорожье;
  • Николаеве;
  • Днепре.
По данным ЛУН, за последние 6 месяцев однокомнатные квартиры подорожали в большинстве украинских городов. Лидерами по росту стоимости однокомнаток являются Одесса и Тернополь.
🔎 Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems