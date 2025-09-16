Как изменились цены на покупку квартир за год по Украине Сегодня 09:03 — Недвижимость

Как изменились цены на покупку квартир за год по Украине

В августе 2025 года медианные цены на покупку однокомнатных квартир по Украине выросли в среднем на 15−25% по сравнению с августом 2024 года. Больше всего подорожали квартиры в городах-миллионниках и западе страны, тогда как в Херсоне и Запорожье цены немного снизились.

Об этом свидетельствуют данные OLX

Города с наибольшим ростом цен

Где быстрее всего подорожали однокомнатные квартиры:

Одесса — +26%, до 1,7 млн ​​грн ($41 тыс.);

Ужгород — +25%, до 2 млн грн ($48 тыс.);

Винница — +21%, до 2,1 млн грн ($50,6 тыс.).

На 17% стали выше медиани цены на покупку однокомнатных квартир в Харькове, 857 тыс. грн ($20,6 тыс.), и Ровно, 1,5 млн грн ($36,1 тыс.).

На 16% - в Киеве, 3,1 млн. грн. ($74,6 тыс.), и Черновцах, 1,7 млн грн. ($41 тыс.).

Читайте также Сколько времени продаются квартиры на столичной вторичке

Также на западе Украины стала выше на 14−15% медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры во Львове, 2,3 млн ($55,8 тыс.), Ивано-Франковске, 1,8 млн грн ($43,7 тыс.), и Тернополе, 1,9 млн грн ($46,1 тыс.).

Города с умеренным ростом цен

В пределах 9−12% выросли медианные цены в:

Черкассах — 1,6 млн грн ($38,8 тыс.);

Хмельницком — 1,4 млн грн ($34 тыс.);

Луцке — 1,7 млн ​​грн ($41,3 тыс.);

Житомире — +10%, до 1,5 млн грн ($36,4 тыс.);

Чернигове — +9%, до 1,2 млн грн ($29,1 тыс.).

Читайте также Вторичный рынок: где растет спрос и цены на жилье

В пределах 3−5% зафиксирован рост, по сравнению с августом 2024 года, в Кропивницком и Днепре — 1,1 млн грн ($26,7 тыс.), Полтаве, 1,2 млн грн ($29,1 тыс.) и Николаеве, 763 тыс. грн ($18,5 тыс.).

Города, где цены снизились

Единственными городами с падением цен стали:

Херсон — -6%, до 580 тыс. грн ($14 тыс.);

Запорожье — -2%, до 647 тыс. грн ($15,6 тыс.).

Напомним, по словам соучредителя сайта «Энциклопедия новостроек» Дениса Шульги, рынок жилья в Украине переживает непростые времена, и динамика сделок в разных регионах существенно отличается. Однако эксперты говорят, что худшая ситуация сейчас в Харькове — именно там заключается наименьшее количество сделок. По его словам, там рынок фактически «заморозился» еще в начале полномасштабной войны, и сделки совершаются крайне редко. Подобные проблемы наблюдаются в:

Херсоне;

Запорожье;

Николаеве;

Днепре.

По данным ЛУН, за последние 6 месяцев однокомнатные квартиры подорожали в большинстве украинских городов. Лидерами по росту стоимости однокомнаток являются Одесса и Тернополь.

🔎 Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.