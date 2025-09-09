Вторичный рынок: где растет спрос и цены на жилье Сегодня 13:00 — Недвижимость

Вторичный рынок: где растет спрос и цены на жилье

Наибольший рост предложения о продаже вторичного жилья появился в Закарпатской и Черкасской областях.

Об этом говорится в отчете маркетплейса проверенной недвижимости DIM.RIA , который проанализировал тенденции на рынке жилья в Украине за август 2025 года.

Значительное сокращение объявлений произошло на Волыни и в Киеве.

Цены

По данным маркетплейса DIM. RIA, стоимость вторичного жилья по сравнению с прошлым месяцем четкой тенденции не демонстрирует: цены колеблются в пределах нескольких процентов в разных регионах. В годовом измерении рост почти по всей стране.

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составляет $95,2 тыс, что на 12% выше, чем годом ранее.

Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить $141 тыс., а бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость составляет $54 тыс.

Спрос

Рост интереса к вторичному жилью зафиксирован практически во всех регионах Украины: наибольшая динамика — в Ровенской (+34%) и Тернопольской (+25%) областях.

В Хмельницкой области в августе зафиксировано заметное снижение спроса — падение на 22%.



В значимой части регионов наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 401/м². Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области.

Интерес к аренде в конце лета ощутимо возрос в большинстве регионов, особенно в Волынской и Львовской областях. Исключение — Закарпатье, где зафиксировано небольшое снижение спроса.

