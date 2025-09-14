0 800 307 555
Сколько времени продаются квартиры на столичной вторичке

88
В Киеве активизировался спрос на рынке вторичной недвижимости. Средний срок экспозиции квартир (время, которое жилье находится в продаже) составляет 39 дней, то есть поиск покупателя длится менее 6 недель.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Страхование жилья от последствий «прилета» 🏠

Аналитики отмечают, что в июле квартиры продавались быстрее всего за весь период наблюдения, за исключением августа 2023 года (35 дней).
Для сравнения, в июле 2024 года поиск покупателя длился 52 дня.
Стоимость квартир

Как свидетельствуют данные ЛУН, в июле также отмечено снижение средних цен на проданные квартиры в Киеве.
В частности, 1-комнатные квартиры на вторичке стоили в среднем $54,5 тыс.
Стоимость 2-комнатных квартир — $68 тыс., что ощутимо ниже средней цены всех объявлений.
Что это значит для рынка

Продавцам легче найти покупателя, если цена объекта соответствует рыночным реалиям и платежеспособному спросу.
А покупатели имеют меньше времени на размышления: хорошие варианты быстро исчезают с рынка, так что затягивание с решением может стоить интересного предложения.

Справка Finance.ua:

  • за последние 6 месяцев однокомнатные квартиры подорожали в большинстве украинских городов. Лидерами по росту стоимости однушек являются Одесса и Тернополь;
  • по подсчетам ЛУН, чтобы купить однокомнатную квартиру в Украине, необходимо откладывать всю зарплату от 2,5 до 8,4 года. Быстрее всего это можно сделать в Херсоне, а дольше всего придется копить в Ужгороде;
  • аналитики OLX Недвижимости подсчитали, чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичке, украинцам нужно работать в среднем более 5 лет, откладывая всю зарплату.
По материалам:
Finance.ua
