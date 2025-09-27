0 800 307 555
Где в Украине активнее всего ищут жилье
В прошлом месяце в Украине вырос спрос на покупку жилья, причем наибольший интерес проявили покупатели не только в крупных городах, но и в западных и центральных регионах.
Об этом свидетельствуют данные OLX.

Продажа квартир

Активнее всего этим летом покупатели искали жилье в Черновицкой области, где на одно объявление о продаже квартиры приходилось около 15 откликов (против 11 год тому назад).
На втором месте — Волынская и Житомирская области (по 11), далее следуют Львовская и Черкасская (приблизительно 10).
На пятом месте — Закарпатская и Ивано-Франковская области, около 8 откликов на объявление.
В Киевской и Одесской областях интерес значительно ниже, только 3 отклика на объявление. Это объясняется огромным количеством предложений на рынке. Подобный спрос наблюдался и в августе 2024 года.

Спрос на дома

Активнее всего покупку домов рассматривали в Черкасской области — в среднем 12 откликов на одно объявление.
Далее следуют Кировоградская (10) и Полтавская (9) области.
В ряде других регионов спрос в августе был на одном уровне. В частности, в Волынской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Николаевской областях — по 6−7 откликов.

Справка Finance.ua:

  • почти во всех регионах Украины растет доля средней зарплаты, которую тратят на жилье. Быстрее всего индекс аренды увеличился в Одессе и Тернополе — на 16% и 14% за полгода соответственно.
  • в новых жилых комплексах часть квартир будет предоставляться семьям, лишившимся жилья из-за войны или нуждающимся в дополнительной поддержке;
  • с начала 2025 года на первичном рынке цены в гривне выросли в среднем в диапазоне 15−20%, и это не предел. Стоимость квадратного метра будет и далее увеличиваться в рамках роста себестоимости. По словам эксперта, годовой рост квадратного метра в среднем может быть до 20%.
Payment systems