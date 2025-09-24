Як будуть мінятися ціни на ринку первинної нерухомості Сьогодні 15:03 — Нерухомість

Як будуть мінятися ціни на ринку первинної нерухомості

З початку 2025 року на первинному ринку ціни в гривні зросли в середньому в діапазоні 15−20%, і це не межа. Вартість квадратного метра буде й далі збільшуватись в рамках зростання собівартості.

Про це у коментарі для Delo.ua повідомила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Ціни на первинному ринку житла продовжують зростати. Від початку року квадратний метр подорожчав щонайменше на 15%, у ліквідних комплексах із вищим рівнем темпу будівництва та продажів ріст цін сягнув 18−20%.

Передусім це відбувається через зростання собівартості будівництва, а саме — росту цін на будівельні матеріали.

«Ціни на будівельні матеріали зростають із низки причин: зміни логістичного ланцюжку, його подорожчання, релокацію виробництва і налагодження нових, втрата певних виробничих потужностей. Особливо це стосується скла, і є проблема з бетоном — цей матеріал задовольняє лише 65% потреб по країні», — говорить Вікторія Берещак.

Окрім проблем із будівельними матеріалами, існує також кадровий голод у будівництві. Проблема з кваліфікованими працівниками галузі виникла через те, що більшість служить у війську або виїхала за кордон.

Експертка попереджає, що вартість квадратного метра й далі буде зростати в межах кореляції зі зростанням собівартості.

«При цьому треба розуміти — девелопери „з'їдають“ свою маржу. У них обмежений попит, і він сковує їм руки. Вони не можуть поставити реальне зростання більше, ніж 15%», — зазначає Вікторія Берещак.

Річне зростання квадратного метра в середньому може бути до 20%. «Сумарно за рік, не більше. Відповідно за півроку це 10−12%, але це не значить, що 20% ділиться навпіл. Це може бути наприклад за перше півріччя 5%, а за друге 15%», — констатує Вікторія Берещак.

При цьому ситуація дуже залежна від подій на геополітичній арені та поведінки покупця, через що точні коливання цін спрогнозувати важко.

збільшилася на 45% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 2 млн 965,2 тис. кв. м. Як повідомляє Державна служба статистики, загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками січня-червня 2025 рокуроку — до 2 млн 965,2 тис. кв. м.

Найбільше нового житла в першому півріччі заявлено в Київській області: загальна площа нового будівництва житла становила 904,9 тис. кв. м (15,5 тис. квартир), що у 2,3 раза перевищує показник першої половини минулого року.

Суттєві обсяги нового житла в зазначений звітний період задекларовано:

у Львівській області — 540,7 тис. кв. м (6,9 тис. квартир), що на 65% більше за показники першого півріччя 2024 року.

в Івано-Франківській — 234,6 тис. кв. м (+8%, 3,8 тис. квартир),

Закарпатській — 159,3 тис. кв. м (+11%, 2,4 тис. квартир).

Раніше йшлося, що після завершення війни та інтеграції України до Європейського Союзу ринок нерухомості може зазнати суттєвих змін. Тож, варто вже зараз бути готовими до них. Про це повідомив співзасновник сайту «Енциклопедія новобудов» Денис Шульга.

Як повідомляє Державна Податкова служба, власники нерухомості сплатили цього року на 22% більше податку на нерухомість, ніж за січень — серпень минулого року.

