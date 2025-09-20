Сколько стоит новая недвижимость в Европе (инфографика) Сегодня 08:17 — Недвижимость

Сколько стоит новая недвижимость в Европе (инфографика)

Среди всех европейских городов самое дорогое жилье в Люксембурге, Мюнхене и Париже — за один квадратный метр просят более 10−11 тысяч евро. Значительно более бюджетным вариантом нового жилья будет квартира в Греции, Словакии, Хорватии, Словении, Румынии или Албании.

Издание «Слово и дело» составило рейтинг 50 городов Европы с самой дорогой стоимостью жилья, ссылаясь на данные Deloitte Property Index 2025

Самые высокие цены на новое жилье в таких городах:

Люксембург — 11,1 тыс. евро за кв. м;

Мюнхен (Германия) — 10,80 тыс. евро за кв. м;

Париж (Франция) — 10,76 тыс. евро за кв. м;

Амстердам (Нидерланды) — 8,48 тыс. евро за кв. м;

Лондон — 8,25 тыс. евро за кв. м;

Несколько дешевле, но примерно одинаково стоит жилье в Барселоне (Испания) — 7,86 тыс. евро за квадратный метр и в немецких городах Франкфурт, Гамбург, Берлин — 7,20−7,60 тыс. евро за квадратный метр.

Замыкает первую десятку рейтинга стоимости жилья Лиссабон (Португалия), где за квадратный метр просят в среднем 6,59 тыс. евро.

Далее следует Копенгаген (Дания), Вена (Австрия), Хельсинки (Финляндия) и Прага (Чехия), где стоимость жилья примерно в одной ценовой категории — от 6,12 до 6,59 тыс. евро за квадратный метр.

В Мадриде (Испания), Любляне (Словения) и Брно (Чехия) жилье в среднем стоит от 5,04 до 5,99 тыс. евро за квадратный метр.

Еще в ряде европейских городов примерно одинаковая стоимость жилья — Милан (Италия), Лион (Франция), Гаага (Нидерланды), Линц (Австрия), Роттердам (Нидерланды), бельгийские Брюссель, Антверпен, Гент, Порту (Португалия) и Афины (Греция) — в пределах от 4,10 до 4,75 тыс. евро за квадратный метр.

От 3,00 до 3,91 тысяч евро за квадратный метр будет стоить жилье в:

Братиславе (Словакия);

Будапеште (Венгрия);

Варшаве (Польша);

Граце (Австрия);

Риме (Италия);

Кракове (Польша);

Орхусе (Дания);

Аликанте (Испания);

Флоренции (Италия);

Марселе (Франция);

Кошице (Словакия);

польских Вроцлаве и Гданьске;

Остраве (Чехия);

Манчестере (Британия);

городе Оденсе (Дания);

Тампере (Финляндия);

Целе (Словения).

Еще дешевле обойдется новое жилье в Познани (Польша), Мариборе (Словения), Банская-Быстрица (Словакия), Загребе (Хорватия) и Салониках (Греция) — от 2,82 до 2,99 тыс. евро за квадратный метр.

А в городах Патра (Греция) и Дуррес (Албания) цена на жилье — 1,46 и 1,33 тыс. евро за квадратный метр соответственно.

Отмечается, последние данные рейтинга Deloitte Property Index, опубликованные на их сайте, основаны на опросе почти в 30 странах Европы.

Напомним, как свидетельствуют данные OLX Недвижимость, в августе 2025 года медианные цены на покупку однокомнатных квартир по Украине выросли в среднем на 15−25% по сравнению с августом 2024 года. Больше всего подорожали квартиры в городах-миллионниках и западе страны, тогда как в Херсоне и Запорожье цены немного снизились.

По данным ЛУН, за последние 6 месяцев однокомнатные квартиры подорожали в большинстве украинских городов. Лидеры по росту стоимости однушек — Одесса и Тернополь.

