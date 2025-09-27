Де в Україні найактивніше шукають житло Сьогодні 18:13 — Нерухомість

Минулого місяця в Україні зріс попит на купівлю житла, причому найбільшу зацікавленість виявили покупці не лише у великих містах, а й у західних та центральних регіонах.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

Продаж квартир

Найактивніше цього літа покупці шукали житло у Чернівецькій області, де на одне оголошення про продаж квартири припадало близько 15 відгуків (проти 11 рік тому).

На другому місці — Волинська та Житомирська області (по 11), далі йдуть Львівська та Черкаська (приблизно 10).

На пʼятому місці за попитом — Закарпатська та Івано-Франківська області, близько 8 відгуків на оголошення.

Натомість у Київській та Одеській областях інтерес значно нижчий, лише 3 відгуки на оголошення. Це пояснюється великою кількістю пропозицій на ринку. Подібний попит спостерігався й у серпні 2024 року.

Попит на будинки

Найактивніше купівлю будинків розглядали в Черкаській області — у середньому 12 відгуків на одне оголошення.

Далі йдуть Кіровоградська (10) та Полтавська (9) області.

У низці інших регіонів попит у серпні був на одному рівні. Зокрема у Волинській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Чернівецькій та Миколаївській областях — по 6−7 відгуків.

майже у всіх регіонах України зростає частка середньої зарплати, яку витрачають на житло. Найшвидше індекс оренди збільшився у Одесі та Тернополі — на 16% і 14% за пів року відповідно.

у нових житлових комплексах частина квартир надаватиметься родинам, які втратили домівки через війну або потребують додаткової підтримки;

з початку 2025 року на первинному ринку ціни в гривні зросли в середньому в діапазоні 15−20%, і це не межа. Вартість квадратного метра буде й далі збільшуватись в рамках зростання собівартості. За словами експертки, річне зростання квадратного метра в середньому може бути до 20%.

