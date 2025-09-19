Какие цены на недвижимость во Львове в сентябре 2025 года: вторичный рынок (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Какие цены на недвижимость во Львове в сентябре 2025 года: вторичный рынок (инфографика)

По состоянию на 13 сентября цена за квадратный метр во Львове составляет 57 тыс. 620 грн. Цены немного просели, для сравнения в июне 2025 года цена была 60 тыс. грн за метр квадратный. Подробно смотрите в инфографике , говорится на портале M2bomber.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Львова за месяц выросла почти на 2% и составляет чуть больше 1,4 тысячи долларов (около 58,5 тысячи гривен).

Где дороже всего

Самые дорогие квартиры находятся в Галицком районе со средней стоимостью в 2064 дол. за квадратный метр.

На 2 месте с существенным отрывом Франковский район — 1 682 дол.

На 3 месте Шевченковский район — 1 585 долларов за квадратный метр.

Стоимость м² в разных районах города Львов

Галицкий район 85 728 ₴ Франковский район 69 339 ₴ Шевченковский район 65 363₴ Сыховский район 64 343 ₴ Лычаковский район 53 515 ₴ Железнодорожный район 50 889₴ В среднем по Львову 58 505 ₴

Самая дешевая стоимость за квадратный метр жилья в Железнодорожном районе — 1 234 доллара и в Лычаковском районе — 1 298 долларов за квадратный метр.

Напомним, по данным Госстата, в январе-июне 2025 года общая площадь нового строительства многоквартирных домов выросла на 45,8% к прошлому году — до 2,86 млн кв. м.

Существенные объемы нового жилья в указанный отчетный период задекларированы:

во Львовской области — 540,7 тыс. кв. м (6,9 тыс. квартир), что на 65% больше показателей первого полугодия 2024 года.

в Ивано-Франковской — 234,6 тыс. кв. м (+8%, 3,8 тыс. квартир),

Закарпатской — 159,3 тыс. кв. м (+11%, 2,4 тыс. квартир),

Бесспорным лидером по объему сделок с недвижимостью сегодня является Львов. Как рассказал соучредитель сайта Энциклопедия новостроек Денис Шульга, именно он, по словам специалиста, стал флагманом рынка, хотя цены там существенно завышены.

Спрос поддерживают преимущественно жители области и западных регионов, стремящиеся переехать в крупный город с перспективами.

Рост стоимости жилья на первичном рынке Львова объясняется несколькими основными факторами, среди которых массовое переселение в западные регионы, инфляция и удорожание строительства, ограниченное количество новых проектов и привлекательность для инвесторов.

