Какие цены на недвижимость во Львове в сентябре 2025 года: вторичный рынок (инфографика)
По состоянию на 13 сентября цена за квадратный метр во Львове составляет 57 тыс. 620 грн. Цены немного просели, для сравнения в июне 2025 года цена была 60 тыс. грн за метр квадратный. Подробно смотрите в инфографике, говорится на портале M2bomber.
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Львова за месяц выросла почти на 2% и составляет чуть больше 1,4 тысячи долларов (около 58,5 тысячи гривен).
Где дороже всего
Самые дорогие квартиры находятся в Галицком районе со средней стоимостью в 2064 дол. за квадратный метр.
На 2 месте с существенным отрывом Франковский район — 1 682 дол.
На 3 месте Шевченковский район — 1 585 долларов за квадратный метр.
Стоимость м² в разных районах города Львов
|Галицкий район
|85 728 ₴
|Франковский район
|69 339 ₴
|Шевченковский район
|65 363₴
|Сыховский район
|64 343 ₴
|Лычаковский район
|53 515 ₴
|Железнодорожный район
|50 889₴
|В среднем по Львову
|58 505 ₴
Самая дешевая стоимость за квадратный метр жилья в Железнодорожном районе — 1 234 доллара и в Лычаковском районе — 1 298 долларов за квадратный метр.
Напомним, по данным Госстата, в январе-июне 2025 года общая площадь нового строительства многоквартирных домов выросла на 45,8% к прошлому году — до 2,86 млн кв. м.
Существенные объемы нового жилья в указанный отчетный период задекларированы:
- во Львовской области — 540,7 тыс. кв. м (6,9 тыс. квартир), что на 65% больше показателей первого полугодия 2024 года.
- в Ивано-Франковской — 234,6 тыс. кв. м (+8%, 3,8 тыс. квартир),
- Закарпатской — 159,3 тыс. кв. м (+11%, 2,4 тыс. квартир),
Бесспорным лидером по объему сделок с недвижимостью сегодня является Львов. Как рассказал соучредитель сайта Энциклопедия новостроек Денис Шульга, именно он, по словам специалиста, стал флагманом рынка, хотя цены там существенно завышены.
Спрос поддерживают преимущественно жители области и западных регионов, стремящиеся переехать в крупный город с перспективами.
Рост стоимости жилья на первичном рынке Львова объясняется несколькими основными факторами, среди которых массовое переселение в западные регионы, инфляция и удорожание строительства, ограниченное количество новых проектов и привлекательность для инвесторов.
