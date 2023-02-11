Где на западе Украины дешевле всего купить квартиру: Львов, Ужгород, Луцк и другие — Finance.ua

Где на западе Украины дешевле всего купить квартиру: Львов, Ужгород, Луцк и другие Сегодня 12:00 — Недвижимость

В тройку городов западного региона с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке попали Львов, Ужгород, Луцк и Черновцы. Средняя стоимость готовой однокомнатной квартиры здесь на 500 тыс. грн больше, свидетельствуют данные ЛУН Місто.

За последние три месяца цены на готовые квартиры снизились только в Киеве — примерно на 12%. В других регионах, в частности, в относительно безопасных западных областях, цены на вторичном рынке не изменились.

Сегодня в среднем за 1-комнатную на вторичном рынке в западном регионе владельцы квартир запросят:

Львов — 2,1 млн грн;

Ужгород — 1,6 млн грн;

Луцк, Черновцы — 1,5 млн. грн;

Ровно, Тернополь — 1,4 млн грн;

Хмельницкий — 1,2 млн;

Ивано-Франковск — 1,1 млн.

Если перечислить среднюю стоимость метра готового жилья с ремонтом, цены на западе Украины будут выглядеть так:

Львов — 51 000 грн/м2;

Ужгород — 39 000 грн/м2;

Луцк — 36 000 грн/м2;

Ровно, Тернополь — 33 000 грн/м2;

Хмельницкий — 28 500 грн/м2;

Ивано-Франковск — 26 000 грн/м2.

В то же время средняя стоимость метра при инвестиции в новостройку в этих городах составляет:

Львов — 44 500 грн/м2;

Ужгород — 43 600 грн/м2;

Ивано-Франковск — 23 500 грн/м2;

Ровно — 29 700 грн/м2;

Тернополь — 24 000 грн/м2;

Луцк — 26 000 грн/м2;

Хмельницкий 21 500 грн/м2.

Что касается Ужгорода, то такие высокие цены на вторичное жилье здесь аналитики объясняют близостью к границе с ЕС и удаленностью от боевых действий, что сегодня является весомым конкурентным преимуществом.

Мнение эксперта

По словам Дениса Судилковского, директора по маркетингу ЛУН, дальнейшее изменение цен на квартиры зависит от успехов ВСУ на фронте. В то же время рынок стимулирует возвращение переселенцев.

«На текущие цены влияют как снижение спроса, так и значительное снижение предложения. Однако тренд на восстановление положительный. По последним социологическим исследованиям, по состоянию на январь 2023 года 45% вынужденных переселенцев уже вернулись домой. Это оживляет все рынки: как приобретение готового жилья, так и увеличение интереса к инвестициям в новостройки в январе 2023 года. Наша полная победа и экономический рост могут стимулировать рост цен в городах с работой. По данным Work.ua, количество вакансий сегодня составляет 60% от довоенного, но только за январь добавилось 15 тысяч новых рабочих мест, что является наибольшим приростом с начала вторжения», — говорит Денис Судилковский.

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