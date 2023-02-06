Спрос на автономное отопление и низкие этажи: как изменился рынок аренды жилья (инфографика) — Finance.ua
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Спрос на автономное отопление и низкие этажи: как изменился рынок аренды жилья (инфографика)

Личные финансы
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Спрос на автономное отопление и низкие этажи: как изменился рынок аренды жилья (инфографика)
Спрос на автономное отопление и низкие этажи: как изменился рынок аренды жилья (инфографика)
По результатам января украинцы все больше интересуются жильем на более низких этажах. В Киеве на 23% процента популярнее по просмотрам жилье до 5 этажа, чем выше 10 этажа.
Об этом свидетельствует аналитика портала Dom.Ria.

Цены

В январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года средняя стоимость аренды на 1-комнатную квартиру в Киеве выросла на 12,8% и составляет 15 576 грн. Если сравнивать с январем 2022 года, то наблюдается падение стоимости почти на 11%.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
Среди имеющихся предложений самая низкая средняя стоимость на аренду однокомнатной квартиры зафиксирована в Херсонской области — 1900 грн, что на 36,7% меньше, чем в декабре 2022 года и почти на 61%, чем в январе 2022 года.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria

Варианты аренды с индивидуальным газовым отоплением

Если рассматривать предложения аренды с индивидуальным газовым отоплением в столице, то таких вариантов 3%, тогда как в Киевской области (без учета Киева) — 36,4%.
Самый высокий показатель с предложениями аренды квартиры с индивидуальным газовым отоплением в Ивано-Франковской — 74%, Львовской области — 60,8% и Тернопольской — 57,7%.
Спрос на аренду жилья с индивидуальным типом отопления (газовое и электрическое) в январе по сравнению с декабрем прошлого года существенно вырос. В Киеве на 92% больше рассматривают предложения с индивидуальным отоплением, а на Львовщине — на 111% больше.
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По материалам:
Finance.ua
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