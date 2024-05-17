Ужгород, Черновцы, Львов: сколько стоят квартиры — Finance.ua

Ужгород, Черновцы, Львов: сколько стоят квартиры Сегодня 14:00 — Недвижимость

Ужгород, Черновцы, Львов: сколько стоят квартиры

Жилье в западных регионах Украины стало пользоваться спросом с первой фазы широкомасштабного вторжения рф. Хотя сейчас украинцы уже не едут туда так массово и активно, стоимость квадратных метров в этой части страны не имеет тенденции к снижению.

Какова ситуация с ценами на квартиры в Ужгороде, Черновцах и Львове, анализирует обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Несмотря на то, что внутренняя миграция из-за войны уже не имеет тех масштабов, которые мы наблюдали в первый год войны, западные области продолжают удерживать лидерские позиции по стоимости квадратного метра в новостройках, констатирует Виктория Берещак. Она объясняет это несколькими факторами.

Первая и основная причина — концентрация платежеспособного спроса, то есть людей, которые бежали от войны из Киевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Черниговской областей.

«Даже после деоккупации немалый процент из этих людей продолжают оставаться в западных регионах и уже постепенно начинают адаптировать свою жизнь, покупают там квартиры. Второй фактор — реальные темпы строительства и активизация тамошних игроков под влиянием спроса — реального в моменте и частично отложенного, однако потенциального», — отмечает собеседница.

Именно поэтому мы видим, что

во Львове средневзвешенные цены сегодня достигают 55 тыс грн/кв.м,

50 тыс грн в Киеве,

39 тыс грн/кв.м в Ужгороде,

38 тыс. грн/кв.м в Черновцах.

Как изменялись цены в западных регионах

С начала войны во всех этих городах значительно возросли и спрос, и новое предложение. Особенно это заметно относительно Ужгорода и Черновцов, где рынок раньше был значительно меньше объемов, обращает внимание эксперт.

«Все три города продемонстрировали заметный рост средневзвешенных цен за два года войны: Львов на 40%, Ужгород — на 39%, а Черновцы — на 37%. До войны соревноваться со Львовом ни Ужгород, ни Черновцы не могли. А сейчас это отдельные региональные активно развивающиеся рынки», — говорит Берещак.

Если говорить о поведенческих трендах покупателя в этих городах, то серьезную конкуренцию ликвидным однокомнатным составляют двухкомнатные в пределах 65−80 кв. м, ведь ищут чаще жилье для семей. Предпочитают комплексную застройку или многофункциональные точечные объекты, но с самодостаточной инфраструктурой для закрытия всех потребностей.

Дороже всего из этой тройки будет стоить классическая однокомнатная 45 кадратных метров.

1. Во Львове — в среднем 55−60 тысяч долларов,

2. Ужгороде — 40−50 тысяч,

3. Черновцах средняя цена будет в пределах 35−45 тысяч долларов.

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