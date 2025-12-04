Стоимость жилья после войны возрастет в разы — эксперт Сегодня 20:04 — Недвижимость

Стоимость жилья после войны возрастет в разы — эксперт

Цены на жилье в Украине могут значительно возрасти после войны. Уже сейчас продолжают дорожать строительные материалы, растут затраты на рабочую силу и строительные работы.

Об этом рассказала юрист, основатель и директор риэлторской компании «Гармония недвижимости» Татьяна Царелунга, передает УНИАН.

Причины возможного удорожания

Царелунга отметила, что многие не готовы вкладывать средства во время войны, а инвесторы работают в сложных условиях и понимают имеющиеся риски. После боевых действий инвестиционная активность может увеличиться, застройщики начнут расширять строительство и цена жилья вырастет.

Она добавила, что стоимость материалов и работ уже существенно выросла и может увеличиться еще больше, что повлияет на цену квадратного метра.

«Поэтому и стоимость жилья вырастет в разы», — сказала Царелунга.

Динамика цен во время войны

По ее словам, снижения цен сегодня нет. Падение произошло только в первые месяцы полномасштабного вторжения, когда рынок остановили паника и неопределенность. Она объяснила, что тогда было трудно определить реальную стоимость жилья и понять, по какой цене покупать или продавать недвижимость.

«Жилье растет в цене ежемесячно на какую-то определенную величину. То есть падения нет», — отметила эксперт.

Царелунга напомнила, что в начале вторжения люди сосредотачивали внимание на безопасности и принимали решение под влиянием панических настроений. Спустя полгода после начала боевых действий цены стабилизировались и стали расти. Она добавила, что сегодня цены постепенно растут и не демонстрируют спада. По ее мнению, после войны жилье может подорожать в разы.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на киевского риелтора Ирину Луханину писал , что несмотря на войну, украинской недвижимостью все активнее интересуются иностранные покупатели. Большинство из них ориентируются на перспективу, рассчитывая, что после окончания войны цены на украинскую недвижимость резко пойдут вверх.

Как говорит аналитика Dim. Ria, средние цены на вторичном рынке недвижимости продолжают расти. В то же время спрос снизился почти во всех регионах. Самые доступные однокомнатные квартиры — в Запорожской области: в среднем за однокомнатную квартиру просят $17 тыс. Самое дорогое жилье — в Киеве: средняя цена однокомнатной квартиры в октябре достигла $95 тыс.

УНІАН По материалам:

