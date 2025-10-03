0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Покупка недвижимости за границей: какие документы нужны

Недвижимость
25
Покупка недвижимости за границей: какие документы нужны
Покупка недвижимости за границей: какие документы нужны
Украинцы все активнее вкладывают деньги в недвижимость за границей, рассматривая ее как надежный инструмент для сохранения капитала и стабильных инвестиций. Спрос на такие объекты растет, они дают ощущение безопасности и перспективу прибыли. В то же время, прежде чем подписывать соглашения, следует учесть юридические нюансы и возможные риски, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Рассказываем, какие документы нужны для покупки недвижимости за границей, нужно ли покупателю присутствовать во время сделки и какие проблемы могут возникать на разных этапах сделки.
Для оформления сделки требуется базовый пакет документов:
  • паспорт;
  • NIE (идентификационный номер иностранца);
  • документы, подтверждающие источник средств (выписки, налоговые декларации, договоры).
Иногда могут запросить апостилированные справки и присяжные переводы на иностранные. Если планируется оформление ипотеки, следует позаботиться о подтверждении дохода за 1−3 года.
Ограничений, по крайней мере, прямых, для нерезидентов нет. К украинцам отношение вполне нормальное. В этом плане сложностей практически не возникает.

Как совершается сделка? Требуется ли присутствие покупателя?

Физическое или фактическое присутствие покупателя совершенно не обязательно. Обычно процесс заключения сделки происходит в следующей последовательности:
  1. Производится резервирование (депозит).
  2. Заключается предварительный договор.
  3. Проверяется объект.
  4. Подписывается окончательная сделка у нотариуса.
  5. Регистрируется право собственности.
Делать все можно самостоятельно, можно через представителя по доверенности.
Читайте также

Трудности, с которыми чаще всего сталкиваются украинцы при покупке недвижимости за рубежом

Типичные проблемы для украинцев (как и для представителей других наций, в принципе, тоже. — Ред.) следующие:
  • сложности проведения валютных операций и подтверждение официального происхождения денег;
  • задержки с получением NIE с назначением нотариальных дат;
  • плохое понимание правил и смысла сообществ владельцев;
  • неожиданные расходы по ремонту и обслуживанию.
Конечно, препятствуют также многочисленные бюрократические формальности и языковой барьер. Так что легче, все-таки обращаться в агентства, но не спешить с выбором, изучать рекомендации, репутацию и т. д.

Подробнее о потере на покупку недвижимости за рубежом и юридической составляющей — читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems