Покупка недвижимости за границей: какие документы нужны Сегодня 08:00 — Недвижимость

Покупка недвижимости за границей: какие документы нужны

Украинцы все активнее вкладывают деньги в недвижимость за границей, рассматривая ее как надежный инструмент для сохранения капитала и стабильных инвестиций. Спрос на такие объекты растет, они дают ощущение безопасности и перспективу прибыли. В то же время, прежде чем подписывать соглашения, следует учесть юридические нюансы и возможные риски, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Об этом говорится в статье Finance.ua

Рассказываем, какие документы нужны для покупки недвижимости за границей, нужно ли покупателю присутствовать во время сделки и какие проблемы могут возникать на разных этапах сделки.

Для оформления сделки требуется базовый пакет документов:

паспорт;

NIE (идентификационный номер иностранца);

документы, подтверждающие источник средств (выписки, налоговые декларации, договоры).

Иногда могут запросить апостилированные справки и присяжные переводы на иностранные. Если планируется оформление ипотеки, следует позаботиться о подтверждении дохода за 1−3 года.

Ограничений, по крайней мере, прямых, для нерезидентов нет. К украинцам отношение вполне нормальное. В этом плане сложностей практически не возникает.

Как совершается сделка? Требуется ли присутствие покупателя?

Физическое или фактическое присутствие покупателя совершенно не обязательно. Обычно процесс заключения сделки происходит в следующей последовательности:

Производится резервирование (депозит). Заключается предварительный договор. Проверяется объект. Подписывается окончательная сделка у нотариуса. Регистрируется право собственности.

Делать все можно самостоятельно, можно через представителя по доверенности.

Читайте также Рейтинг городов с самой дорогой арендной платой в мире (инфографика)

Трудности, с которыми чаще всего сталкиваются украинцы при покупке недвижимости за рубежом

Типичные проблемы для украинцев (как и для представителей других наций, в принципе, тоже. — Ред.) следующие:

сложности проведения валютных операций и подтверждение официального происхождения денег;

задержки с получением NIE с назначением нотариальных дат;

плохое понимание правил и смысла сообществ владельцев;

неожиданные расходы по ремонту и обслуживанию.

Конечно, препятствуют также многочисленные бюрократические формальности и языковой барьер. Так что легче, все-таки обращаться в агентства, но не спешить с выбором, изучать рекомендации, репутацию и т. д.

Подробнее о потере на покупку недвижимости за рубежом и юридической составляющей — читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.