Покупка недвижимости за границей: какие документы нужны
Украинцы все активнее вкладывают деньги в недвижимость за границей, рассматривая ее как надежный инструмент для сохранения капитала и стабильных инвестиций. Спрос на такие объекты растет, они дают ощущение безопасности и перспективу прибыли. В то же время, прежде чем подписывать соглашения, следует учесть юридические нюансы и возможные риски, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Рассказываем, какие документы нужны для покупки недвижимости за границей, нужно ли покупателю присутствовать во время сделки и какие проблемы могут возникать на разных этапах сделки.
Для оформления сделки требуется базовый пакет документов:
- паспорт;
- NIE (идентификационный номер иностранца);
- документы, подтверждающие источник средств (выписки, налоговые декларации, договоры).
Иногда могут запросить апостилированные справки и присяжные переводы на иностранные. Если планируется оформление ипотеки, следует позаботиться о подтверждении дохода за 1−3 года.
Ограничений, по крайней мере, прямых, для нерезидентов нет. К украинцам отношение вполне нормальное. В этом плане сложностей практически не возникает.
Как совершается сделка? Требуется ли присутствие покупателя?
Физическое или фактическое присутствие покупателя совершенно не обязательно. Обычно процесс заключения сделки происходит в следующей последовательности:
- Производится резервирование (депозит).
- Заключается предварительный договор.
- Проверяется объект.
- Подписывается окончательная сделка у нотариуса.
- Регистрируется право собственности.
Делать все можно самостоятельно, можно через представителя по доверенности.
Трудности, с которыми чаще всего сталкиваются украинцы при покупке недвижимости за рубежом
Типичные проблемы для украинцев (как и для представителей других наций, в принципе, тоже. — Ред.) следующие:
- сложности проведения валютных операций и подтверждение официального происхождения денег;
- задержки с получением NIE с назначением нотариальных дат;
- плохое понимание правил и смысла сообществ владельцев;
- неожиданные расходы по ремонту и обслуживанию.
Конечно, препятствуют также многочисленные бюрократические формальности и языковой барьер. Так что легче, все-таки обращаться в агентства, но не спешить с выбором, изучать рекомендации, репутацию
и т. д.
Подробнее о потере на покупку недвижимости за рубежом и юридической составляющей — читайте в статье по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
Покупка недвижимости за границей: какие документы нужны
Цены на дома в Карпатах
В каких городах Польши самое дешевое жилье для студентов
Перепланировка в квартире: какие штрафы можно получить
В одном из городов на западе Украины подешевели однушки (инфографика)
Как происходит регистрация права собственности в странах ЕС