Рейтинг городов с самой дорогой арендной платой в мире (инфографика)

За последние несколько лет стоимость аренды резко возросла в крупных городах мира из-за миграции удаленных работников и ограниченного предложения жилья на рынке.

Visual Capitalist рассказывает , в каких городах мира самая дорогая аренда и как изменились цены с 2020 года.

Лидеры рейтинга

В 2025 году дороже всего арендовать жилье в Нью-Йорке. Средняя цена однокомнатной квартиры в центре города составляет $4 143 в месяц, что на 22% больше, чем 5 лет назад.

«Даже ввиду массового оттока работников во время пандемии цены остаются высокими, учитывая высокий спрос, насыщенную культурную деятельность и позицию Большого Яблока как мирового эпицентра финансов», — отмечают аналитики.

На втором месте — Бостон со средней арендной платой в $3 394 в месяц, что на 25% превышает показатель пятилетней давности.

Высокие расходы на землю и строительные материалы усложняют строительство нового жилья, что ограничивает его предложение и провоцирует рост цен.

Замыкает тройку лидеров Сан-Франциско с ценой $3332, хотя стоимость аренды выросла всего на 1% с 2020 года.

На четвертой строчке — Сингапур, возглавляющий рейтинг самых дорогих городов для аренды в Азии. Цены здесь выросли на 55% и теперь достигают $3167 в месяц, что является наивысшим темпом роста среди всех городов рейтинга.

Пятую позицию занимает Лондон — самый дорогой европейский город по арендной плате, где цены подскочили на 39% с 2020 года и сейчас составляют $2 985.

В Дубае аренда также выросла на 54% до $2401, что делает город самым дорогим на Ближнем Востоке и восьмым в мире по стоимости жилья.

ТОП-20 городов мира с самой дорогой арендой жилья:

Нью-Йорк (США) — $4143 (+22%) Бостон (США) — $3394 (+25%) Сан-Франциско (США) — $3332 (+1%) Сингапур (Сингапур) — $3167 (+55%) Лондон (Великобритания) — $2985 (+39%) Цюрих (Швейцария) — $2720 (+35%) Лос-Анджелес (США) — $2613 (+17%) Дубай (ОАЭ) — $2401 (+54%) Дублин (Ирландия) — $2378 (+26%) Амстердам (Нидерланды) — $2358 (+32%) Чикаго (США) — $2344 (+25%) Женева (Швейцария) — $2330 (+20%) Гонконг (Гонконг) — $2202 (−3%) Сидней (Австралия) — $2164 (+23%) Люксембург (Люксембург) — $2086 (+23%) Копенгаген (Дания) — $2021 (+32%) Ванкувер (Канада) — $1994 (+34%) Торонто (Канада) — $1807 (+14%) Мюнхен (Германия) — $1759 (+23%) Осло (Норвегия) — $1689 (+28%)

Напомним, по данным ЛУН, почти во всех регионах Украины растет доля средней зарплаты, которую тратят на жилье. Быстрее всего индекс аренды увеличился в Одессе и Тернополе — на 16% и 14% за полгода соответственно.

Наибольший процент средней зарплаты идет на аренду 1-комнатной квартиры в Ужгороде — 84%.

Следом идут Луцк и Ивано-Франковск, где на аренду тратится 73% и 72% ежемесячного местного заработка соответственно.

