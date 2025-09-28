0 800 307 555
Рейтинг городов с самой дорогой арендной платой в мире (инфографика)

Недвижимость
27
За последние несколько лет стоимость аренды резко возросла в крупных городах мира из-за миграции удаленных работников и ограниченного предложения жилья на рынке.
Visual Capitalist рассказывает, в каких городах мира самая дорогая аренда и как изменились цены с 2020 года.

Лидеры рейтинга

В 2025 году дороже всего арендовать жилье в Нью-Йорке. Средняя цена однокомнатной квартиры в центре города составляет $4 143 в месяц, что на 22% больше, чем 5 лет назад.
«Даже ввиду массового оттока работников во время пандемии цены остаются высокими, учитывая высокий спрос, насыщенную культурную деятельность и позицию Большого Яблока как мирового эпицентра финансов», — отмечают аналитики.
На втором месте — Бостон со средней арендной платой в $3 394 в месяц, что на 25% превышает показатель пятилетней давности.
Высокие расходы на землю и строительные материалы усложняют строительство нового жилья, что ограничивает его предложение и провоцирует рост цен.
Замыкает тройку лидеров Сан-Франциско с ценой $3332, хотя стоимость аренды выросла всего на 1% с 2020 года.
На четвертой строчке — Сингапур, возглавляющий рейтинг самых дорогих городов для аренды в Азии. Цены здесь выросли на 55% и теперь достигают $3167 в месяц, что является наивысшим темпом роста среди всех городов рейтинга.
Пятую позицию занимает Лондон — самый дорогой европейский город по арендной плате, где цены подскочили на 39% с 2020 года и сейчас составляют $2 985.
В Дубае аренда также выросла на 54% до $2401, что делает город самым дорогим на Ближнем Востоке и восьмым в мире по стоимости жилья.
ТОП-20 городов мира с самой дорогой арендой жилья:
  1. Нью-Йорк (США) — $4143 (+22%)
  2. Бостон (США) — $3394 (+25%)
  3. Сан-Франциско (США) — $3332 (+1%)
  4. Сингапур (Сингапур) — $3167 (+55%)
  5. Лондон (Великобритания) — $2985 (+39%)
  6. Цюрих (Швейцария) — $2720 (+35%)
  7. Лос-Анджелес (США) — $2613 (+17%)
  8. Дубай (ОАЭ) — $2401 (+54%)
  9. Дублин (Ирландия) — $2378 (+26%)
  10. Амстердам (Нидерланды) — $2358 (+32%)
  11. Чикаго (США) — $2344 (+25%)
  12. Женева (Швейцария) — $2330 (+20%)
  13. Гонконг (Гонконг) — $2202 (−3%)
  14. Сидней (Австралия) — $2164 (+23%)
  15. Люксембург (Люксембург) — $2086 (+23%)
  16. Копенгаген (Дания) — $2021 (+32%)
  17. Ванкувер (Канада) — $1994 (+34%)
  18. Торонто (Канада) — $1807 (+14%)
  19. Мюнхен (Германия) — $1759 (+23%)
  20. Осло (Норвегия) — $1689 (+28%)
Напомним, по данным ЛУН, почти во всех регионах Украины растет доля средней зарплаты, которую тратят на жилье. Быстрее всего индекс аренды увеличился в Одессе и Тернополе — на 16% и 14% за полгода соответственно.
Наибольший процент средней зарплаты идет на аренду 1-комнатной квартиры в Ужгороде — 84%.
Следом идут Луцк и Ивано-Франковск, где на аренду тратится 73% и 72% ежемесячного местного заработка соответственно.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Payment systems