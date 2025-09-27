Первая семья ВПЛ приобрела жилье по программе «єОселя»
С 10 сентября вступило в силу постановление, разрешающее внутренне перемещенным лицам и жителям прифронтовых территорий получить от государства компенсацию на покупку жилья по программе «єОселя» в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий. Первая семья ВПЛ уже приобрела жилье по этой госпрограмме.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.
Отмечается, что семья приобрела собственное жилье на этапе строительства, а уже в ближайшие месяцы дом будет введено в эксплуатацию.
Что предполагает программа
Напомним, в рамках программы государство компенсирует 70% первого взноса (но не больше 30% стоимости жилья), а также в течение первого года возмещает 70% ежемесячного платежа — до 150 тыс. грн.
Также дополнительно покрываются расходы на комиссии, сборы и страхование — до 40 тыс. грн. На такие выплаты в госбюджете-2025 предусмотрено 4,4 млрд. грн.
Кто может воспользоваться программой
Граждане со статусом ВПЛ или зарегистрированные на прифронтовых территориях, не имеющих собственного жилья на подконтрольной Украине территории и в течение последних 36 месяцев не отчуждавших недвижимость, если она не расположена в зоне боевых действий или оккупации.
Читайте также
ВПЛ могут получить кредит под 7%, тогда как для льготных категорий граждан на прифронтовых территориях (военных, медиков, педагогов и ученых) предусмотрена сниженная ставка в 3%. Для других жителей этих регионов ставка составляет 7%.
Требования к жилью
- максимальная стоимость жилья — до 2 млн грн;
- для ВПЛ — не старше 20 лет;
- для граждан с прифронтовых территорий в силе действующие правила «єОселя»: не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях; не старше 3 лет — для жилья за их пределами и для всех других граждан, которым «єОселя» доступна под 7%.
Поделиться новостью
Также по теме
Первая семья ВПЛ приобрела жилье по программе «єОселя»
Какой процент зарплаты украинцы тратят на аренду однокомнатного жилья (инфографика)
Где искать квартиру в Германии: все нюансы
В Украине появится социальная аренда: что известно о ставках
Цены на аренду квартир в Киеве снова выросли: какие районы в наибольшем спросе
В новостройках будут выделять квартиры для семей, потерявших жилье из-за войны