Первая семья ВПЛ приобрела жилье по программе «єОселя» Сегодня 11:35 — Недвижимость

Первая семья ВПЛ приобрела жилье по программе «єОселя»

С 10 сентября вступило в силу постановление, разрешающее внутренне перемещенным лицам и жителям прифронтовых территорий получить от государства компенсацию на покупку жилья по программе «єОселя» в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий. Первая семья ВПЛ уже приобрела жилье по этой госпрограмме.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Читайте также В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы «єОселя»

Отмечается, что семья приобрела собственное жилье на этапе строительства, а уже в ближайшие месяцы дом будет введено в эксплуатацию.

Что предполагает программа

Напомним, в рамках программы государство компенсирует 70% первого взноса (но не больше 30% стоимости жилья), а также в течение первого года возмещает 70% ежемесячного платежа — до 150 тыс. грн.

Также дополнительно покрываются расходы на комиссии, сборы и страхование — до 40 тыс. грн. На такие выплаты в госбюджете-2025 предусмотрено 4,4 млрд. грн.

Кто может воспользоваться программой

Граждане со статусом ВПЛ или зарегистрированные на прифронтовых территориях, не имеющих собственного жилья на подконтрольной Украине территории и в течение последних 36 месяцев не отчуждавших недвижимость, если она не расположена в зоне боевых действий или оккупации.

Читайте также Государство обеспечит существенную финансовую поддержку ВПЛ в приобретении жилья по программе «єОселя»

ВПЛ могут получить кредит под 7%, тогда как для льготных категорий граждан на прифронтовых территориях (военных, медиков, педагогов и ученых) предусмотрена сниженная ставка в 3%. Для других жителей этих регионов ставка составляет 7%.

Требования к жилью

максимальная стоимость жилья — до 2 млн грн;

для ВПЛ — не старше 20 лет;

для граждан с прифронтовых территорий в силе действующие правила «єОселя»: не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях; не старше 3 лет — для жилья за их пределами и для всех других граждан, которым «єОселя» доступна под 7%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.